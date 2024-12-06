بنزيما ينتصر.. الاتحاد يقتنص الفوز من النصر في كلاسيكو الدوري السعودي

اقتنص فريق الاتحاد المحترف في صفوفه الفرنسي كريم بنزيما، الفوز من غريمه النصر، في الريمونتادا المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع غريمع النصر، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2024-2025.

وأقيمت مباراة الاتحاد ضد النصر النارية اليوم، على ملعب الملك عبدالله الدولي، الذي شهد مواجهة مثيرة للغاية بين كبيرين الدوري السعودي، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة الاتحاد والنصر اليوم

دخل الفريقان هذه المواجهة في حالة من الإرتياب، وبدأت المباراة بهجمة هنا وهجمة هناك إلا أنه لم يتمكن أي منهما في هز شباك الآخر، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثاني، بدأ فريق اتحاد جدة، في الشغط والسيطرة على المباراة حتى نجح في قص شريط أهداف هذه القمة.

وافتتح الاتحاد التسجيل بهدف نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 55، ولم يمر سوى دقيقتين، وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل لفريق النصر بهدفه في الدقيقة 57.

ودك ستيفن بيرجوين نجم النمور بالهدف الثاني في الوقت القاتل وتحديدًا بالدقيقة 91، ليقتنص الفوز لفريقه بقيادة بنزيما على النصر ورفاق رونالدو.

أهداف مباراة الاتحاد والنصر اليوم

وحسم الاتحاد هذه المباراة لصالحه، بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف ليعزز صدارته في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً لهذه النتيجة، فإن اتحاد جدة يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 36، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 25 متواجدًا بهم في المركز الرابع.

موعد مباراة الاتحاد القادمة

ويلتقي الاتحاد في المباراة القادمة مع غريمه الهلال يوم 7 يناير 2025، في ربع نهائي كأس الملك السعودي بهذا الموسم.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، من يوم 7 يناير القادم.

اقرأ أيضًا:

ميسي يتأهب.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

السجل الذهبي للمتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ.. ريال مدريد يتصدر