موعد مباراة منتخب الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الكويت، مواجهة نظيره البحرين، في الدور نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة حالياً على الأراضي الكويتية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان منتخب البحرين، تأهل إلى نصف نهائي كأس خليجي 26، بعد حصوله على الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تأهل منتخب الكويت بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة منتخب الكويت والبحرين في خليجي 26

يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة منتخب الكويت ونظيره البحرين،، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 في الساعة السابعة 45 بتوقيت القاهرة، والثامنة و45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي 26.

منتخب البحرين والكويت

تشكيل منتخب الكويت المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب الكويت ضد البحرين في مباراة نصف النهائي على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: مشاري غنام – خالد إبراهيم – حسن حمدان – سامي الصانع.

خط الوسط: محمد دحام – أحمد الظفيري – رضا هاني – عيد الرشيدي.

خط الهجوم: يوسف ناصر – سلمان العوضي.

تشكيل البحرين المتوقع ضد الكويت في خليجي 26

من المتوقع أن يكون تشكيل البحرين أمام منتخب الكويت كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبد الله الخلاصي – أمين بن عدي – وليد الحيام – حمد الشمسان.

خط الوسط: محمد مرهون – سيد ضياء – مهدي حميدان – علي مدن.

خط الهجوم: مهدي عبد الجبار – كميل الأسود.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج

يمكن متابعة مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج 2024، عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي كالتالي:

الكويت الرياضية HD.

البحرين الرياضية HD.

دبي الرياضية HD.

أبوظبي الرياضية HD.

الكأس HD 2.

SSC 4 HD.

الرياضية العراقية.

مجموعات كأس الخليج 26

المجموعة الأولى

عمان - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الكويت - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الإمارات - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

قطر - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

المجموعة الثانية

السعودية - (3 مباريات - 8 أهداف - 6 نقاط).

البحرين - (3 مباريات - 6 أهداف - 6 نقاط).

اليمن - (3 مباريات - 4 أهداف - 3 نقاط).

العراق - (3 مباريات - 2 أهداف - 3 نقاط).

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