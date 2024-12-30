من هو هداف الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وإنبي ؟

تشتعل المنافسة مبكرًا على هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025 في ظل تألقه العديد من اللاعبين من الأندية المنافسة.

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي إنبي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري على ملعب "بتروسبورت".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي الليلة الموافق 30 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

صراع شرس على هدافي الدوري المصري

واستطاع ناصر منسي مهاجم الزمالك مساء أمس في اعتلاء صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم بعد تسجيله هدفًا رائعًا في شباك الاتحاد السكندري.

ورفع ناصر منسي رصيده إلى 5 أهداف بعد مرور 7 جولات متفوقًا على الدولي التونسي محمد حمودة مهاجم غزل المحلة الذي وصل لـ4 أهداف مع زعيم الفلاحين.



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد إنبي

ويستعرض " الموجز" ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم قبل انطلاق صافرة لقاء الأهلي وإنبي على النحو التالي:



1- ناصر منسي - الزمالك - 5 أهداف.

2- محمد حمودة - غزل المحلة- 4 أهداف.

3- جودوين شيكا - طلائع الجيش - 3 أهداف.

4- علي فوزي - إنبي - 3 أهداف.

5- محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 3 أهداف.

6- صديق أوجولا - بيراميدز - 3 أهداف.

7- وسام أبو علي - الأهلي - هدفين.

8- طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين.

9- حسين الشحات - الأهلي – هدفين

10- عبد الرحمن البانوبي - زد إف سي - هدفين.

11- حسام حسن - سموحة - هدفين.

12- أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - هدفين.

13- عمرو ناصر - فاركو - هدفين.

14- أحمد الشريف - فاركو - هدفين.

15- بدر موسي - بتروجيت - هدفين

16- إسلام عيسي - سيراميكا كليوباترا - هدفين

17- محمد الشامي - المصري - هدفين.

18- محمد هلال - البنك الأهلي - هدفين.

19- فيستون مايلي - بيراميدز - هدفين.

20- محمد الشامي - المصري- هدفين.

21- محمود جهاد - فاركو- هدفين.

22- علي الملواني- الإسماعيلي- هدفين.

23- أسامة فيصل - البنك الأهلي - هدفين.

24- محمود صابر - سموحة - هدفين.

25- عمرو السولية - الأهلي - هدف.

26- عبد الله السعيد - الزمالك - هدف.

27- أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - هدف.

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