تردد القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وإنبي إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وستنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره نادي إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب "بتروسبورت" اليوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري.

وستبدأ صافرة مباراة الأهلي أمام فريق إنبي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري.

ويسعى فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري أمام فريق إنبي للمحافظة على البطولة المحلية هذا الموسم.

في المقابل يأمل فريق إنبي إلى تحقيق الانتصار على نظيره المارد الأحمر لتحسين وضعيته في جدول ترتيب الدوري المصري والدخول ضمن المربع الذهبي.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي أمام إنبي

ستذاع مباراة الأهلي أمام نظيره نادي إنبي اليوم عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستعرض " الموجز" تردد قناة مباراة الأهلي أمام إنبي على النحو التالي:



القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة اون سبورت : 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

تردد قناة اون تايم سبورت علي عرب سات



القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة اون تايم سبورت : 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة: HD.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام إنبي



1- الزمالك - 14 نقطة.

2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.

5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.



10- طلائع الجيش - 8 نقاط.

11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط.



16- سموحة - 5 نقاط.

17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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