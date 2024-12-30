بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

شاهد ماتش مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال المباراة لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 45 نقطة.

بث مباشر ماتش مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

شاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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