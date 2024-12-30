موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الريدز، مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي تجمعهما مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز في قمة مانشستر يونايتد، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز برصيد 42 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد العناصرالتالية:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، كورتيس جونز، أليكسيس ماك إليستير.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل الموافق 5 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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