مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في ديسمبر متفوقًا على رباعي ريال مدريد

تفوق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، على زملائه في النادي الملكي، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، متفوقًا بذلك على فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام، رودريغو، وإيدير ميليتاو، وجاء هذا الاختيار بعد أدائه المميز الذي قدمه خلال الشهر مع الميرنجي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأعلن نادي ريال مدريد، فوز كيليان مبابي، بأفضل لاعب في الشهر متفوقًا فالفيردي، جود بيلينجهام، ورودريجو، وروديجر، حيث قدم أداءً رائعًا وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadrid en el mes de diciembre es... ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/Sd29bAoEBQ — Fútbol Mahou (@futbolmahou) December 30, 2024

وخلال شهر ديسمبر، نجح مبابي في المساهمة مع الفريق بـ 7 أهداف خلال 6 مباريات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 2، ليؤكد دوره المحوري في خط هجوم ريال مدريد.

ويتواجد ريال مدريد، في المركز الثاني، من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 2 مواجهات وتسجيل 41 هدفًا وتلقي 18.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدري، نظيره فالنسيا، يوم الجمعة 3 يناير 2025، على ملعب "ميستايا"، في مباراة مؤجلة من شهرين بسبب العاصفة "دانا" التي أثرت على بعض المناطق في إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي.

جدول مواعيد مباريات ريال مدريد القادمة

الدوري الإسباني

03 يناير 2025 - (فالنسيا - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

06 يناير - (ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد) - الساعة 8:00 مساءً.

19 يناير - (ريال مدريد - لاس بالماس) - الساعة 5:15 مساءً.

25 يناير - (بلد الوليد - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

02 فبراير - (إسبانيول - ريال مدريد) - الساعة 4:00 مساءً.

09 فبراير - (ريال مدريد - أتلتيكو مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

16 فبراير - (أوساسونا - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

23 فبراير- (ريال مدريد - جيرونا) - الساعة 4:00 مساءً.

02 مارس - (ريال بيتيس - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

09 مارس - (ريال مدريد - رايو فاييكانو) - الساعة 4:00 مساءً.

16 مارس - (فياريال - ريال مدريد) - الساعة 4:00 مساءً.

30 مارس - (ريال مدريد - ليجانيس) - الساعة 5:00 مساءً.

06 أبريل - (ريال مدريد - فالنسيا) - الساعة 5:00 مساءً.

13 أبريل - (ألافيس - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

20 أبريل - (ريال مدريد - أتلتيك بلباو) - الساعة 5:00 مساءً.

23 أبريل - (خيتافي - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

04 مايو - (ريال مدريد - سيلتا فيجو) - الساعة 6:00 مساءً.

11 مايو - (برشلونة - ريال مدريد) - الساعة 6:00 مساءً.

14 مايو - (ريال مدريد - ريال مايوركا) - الساعة 5:00 مساءً.

18 مايو - (إشبيلية - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

25 مايو - (ريال مدريد - ريال سوسيداد) - الساعة 5:00 مساءً.

كأس السوبر الإسباني

09 يناير - (ريال مدريد - ريال مايوركا) - الساعة 9:00 مساءً (ملعب محايد).

دوري أبطال أوروبا

22 يناير 2025 - (ريال مدريد - ريد بول سالزبورغ) - الساعة 10:00 مساءً.

29 يناير 2025 - (بريست - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

كأس العالم للأندية

18 يونيو 2025 - (ريال مدريد - الهلال) - الساعة 10:00 مساءً.

22 يونيو 2025 - (ريال مدريد - باتشوكا) - الساعة 10:00 مساءً.

27 يونيو 2025 - (ريد بول سالزبورغ - ريال مدريد) - الساعة 4:00 صباحًا.

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