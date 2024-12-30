الهلال السعودي يقترب من بيع كوليبالي لجلطة سراي في الميركاتو الشتوي

تتسارع الأحداث في نادي الهلال السعودي مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في 1 يناير 2025، وسط تقارير صحفية تتحدث عن احتمالية رحيل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن صفوف الفريق.

وفي خطوة قد تكون مفصلية في مشوار كاليدو كوليباليمع الفريق السعودي، تشير الأنباء إلى أن الهلال يدرس عرضًا من نادي جلطة سراي التركي للحصول على خدمات كوليبالي.

راتب كاليدو كوليبالي

كوليبالي، الذي يملك راتبًا ضخمًا يصل إلى 34.7 مليون يورو سنويًا، أصبح مصدرًا للقلق في ظل قواعد الدوري السعودي الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب.

حيث يطبق الدوري السعودي قاعدة "ثمانية لاعبين أجانب"، وهو ما جعل إدارة الهلال تتعرض لضغوط كبيرة بسبب العدد الكبير من الأجانب في صفوف الفريق.

ومن جهة أخرى، يسعى نادي الهلال لإفساح المجال لعودة النجم البرازيلي نيمار بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ما يجعل الإدارة تتجه لإيجاد حلول سريعة لتقليص النفقات.

كاليدو كوليبالي

جلطة سراي يظهر اهتمامًا جادًا بالصفقة

ووفقًا للتقارير الصادرة عن الصحافة التركية، فقد عرض الهلال على نادي جلطة سراي التركي التعاقد مع كوليبالي، في خطوة تهدف إلى التخلص من راتبه المرتفع.

ومن الواضح أن نادي جلطة سراي مهتم بضم اللاعب، لكن المفاوضات تدور حول تفاصيل مالية معقدة.

ولا يبدو أن النادي التركي على استعداد لدفع رسوم انتقال أو إعارة، ويركز على مسألة راتب اللاعب، حيث يأمل في أن يتكفل الهلال بدفع راتب كوليبالي بالكامل خلال الفترة المقبلة.

خلافات حول من يتحمل راتب اللاعب

تشير الأنباء إلى أن جلطة سراي وضع شرطًا أساسيًا للموافقة على الصفقة، وهو أن يتحمل الهلال كامل راتب كوليبالي.

وفي حال رفض الهلال هذا الشرط، يتوقع أن يتفاوض النادي التركي على تغطية جزء من راتب اللاعب، وهو ما قد يُسهم في إتمام الصفقة بتكلفة أقل بالنسبة له.

مستقبل كوليبالي مع الهلال الأمور تقترب من الحسم

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن كوليبالي قد يرحل عن الهلال قريبًا، خاصة مع رغبة النادي في التخلص من عبء راتبه الضخم، في الوقت الذي يسعى فيه جلطة سراي لتعزيز صفوفه بلاعب دفاعي قوي.

وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات حول تفاصيل الصفقة، إلا أن المفاوضات بين الناديين تقترب من مرحلة الحسم، وقد نشهد الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

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