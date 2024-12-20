مستقبل سالم الدوسري في مهب الريح.. هل يجدد مع الهلال ؟

سالم الدوسر.. كشفت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم الخميس، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع الزعيم.

وأكدت تقارير صحفية سعودية بأن هناك مستجدات هامة تتعلق بشأن مستقبل اللاعب سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الهلال،حيث أن عقده يقترب من النهاية مع الزعيم وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذه التطورات.

الهلال يحاول تجديد عقد سالم الدوسري

وتحاول إدارة نادي الهلال السعودي بكل جهدها ، برئاسة فهد بن نافل، إلى تمديد عقد قائد الفريق سالم الدوسري قبل انتهاء عقده مع الزعيم وذلكفي صيف 2025 حيث يحق له في هذه الفترة التوقيع لأي نادٍ.

وكانت أكدت مصادر موثوقة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن النادي السعودي يهدف إلى الحفاظ على الدوسري ضمن صفوفه في ظل المنافسات الرياضية الكثيرة التي يشارك فيها الزعيم، وتأتي في مقدمتها المشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المنتظر أن يتم تحديد شروط العقد الجديد مع سالم الدوسري في يناير القادم، حيث ستشمل مدة العقد والقيمة المالية، قبل الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

سالم الدوسري

سالم الدوسري أفضل عناصر الهلال

سالم الدوسري يعتبر واحدًا من أفضل العناصر المحلية في صفوف نادي الهلال السعودي ، حيث يعتمد عليه المدرب خورخي خيسيوس مدرب الفريقالأول لكرة القدم بشكل كبير في كل المباريات المتاحة.

مسيرة سالم الدوسري

وكان بدأ سالم الدوسري مسيرته في فرق الناشئين بنادي الهلال السعودي، لينتقل بعدها إلى الفريق الأول في شهر يوليو من عام 2011، وذلك بعد تجربة احترافية قصيرة في قضاها في نادي فياريال الإسباني.

موعد انتهاء عقد سالم الدوسري

ومن الجدير بالذكر إلى أن عقد سالم الدوسري سوف ينتهي في 30 يونيو عام 2025، وذلك يتيح له حق الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ سيطلبضمه اعتبارًا من شهر يناير القادم.

القيمة التسويقية لسالم الدوسري



ويذكر أن القيمة السوقية لسالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي تبلغ بقيمة 1.8 مليون يورو، وذلك وفقًا لأحدث تحديث من موقع الإحصائيات العالمي الشهير "ترانسفير ماركت".

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