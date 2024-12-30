مصير سيف جعفر مع نادي الزمالك.. قرار نهائي من جروس

وافق كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك على رحيل أحد لاعبي الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رحب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برحيل سيف فاروق جعفر لاعب الفريق على سبيل الإعارة في الميركاتو المقبلة

سيف جعفر يرحل عن نادي الزمالك في الشتاء

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات لـ " الموجز" أن الإدارة ناقشت مع جروس مصير سيف فاروق جعفر ومدى حاجة الفريق لخدماته.

وأكد المصدر أن جروس أبلغ الإدارة بأنه لا يمانع في رحيل سيف جعفر، خاصة في ظل عدم اعتماده عليه، وأن رحيله سيوفر له فرصة المشاركة واكتساب الخبرات.

يبحث مسؤولو نادي سموحة ضم الثنائي سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد أن خرجا من حسابات جروس.

سيف فاروق جعفر- نادي الزمالك

الجدير بالذكر أن الإدارة لا تمانع في رحيل الثنائي خلال الانتقالات الشتوية، لكن سيتم حسم قرار رحيلهما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، منح جروس لاعبي نادي الزمالك راحة لمدة يومين بعد الفوز على الاتحاد السكندري أمس في الدوري بهدفين دون رد، سجلهما ناصر منسي ونبيل عماد دونجا.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة



سوف يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر إقامتها يوم 5 يناير المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي على ملعب " برج العرب" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري



1- الزمالك - 14 نقطة.



2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.

5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري - 9 نقاط.



8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.

10- طلائع الجيش - 8 نقاط.

11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.



14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط.

16- سموحة - 5 نقاط.

17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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