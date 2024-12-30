موقف مدافع نادي الزمالك من الرحيل إلى الدوري الفرنسي.. كواليس مثيرة

اقترب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك من الرحيل عن أسوار القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل نادي الزمالك بالرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل خاصًة بعد تلقيهم عروضًا احترافيه لمغادرة الفريق الأبيض.

وجاء على رأس هذه الأسماء اللاعب حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك الذي ارتبط بشدة بإمكانية الاحتراف في الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفارس الأبيض.

حسام عبد المجيد على رادار الرحيل من نادي الزمالك

وعلم " الموجز" أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أكد لمسؤولي الفارس الأبيض بأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة حال تلقيه عرضًا مميزًا سواء في الشتاء أو الصيف.

حسام عبد المجيد- نادي الزمالك

وشدد عبد المجيد لمسؤولي نادي الزمالك بأنه يحلم بهذه الخطوة منذ بداية مسيرته الكروية وذلك من أجل صناعة اسمًا كبيرًا له في عالم الاحتراف على نهج الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وشهدت تقارير إعلامية في الساعات الماضية تردد بقدوم عرضًا فرنسًا خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على خدمات حسام عبد المجيد من نادي الزمالك.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على منافسه المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "برج العرب" يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل 2025.



وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز في مباراته أمس أمام نظيره نادي الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن مباريات الجولة الـ7 ببطولة الدوري المصري.



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

1- الزمالك - 14 نقطة.

2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.



5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.

10- طلائع الجيش - 8 نقاط.



11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط.

16- سموحة - 5 نقاط.



17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.



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