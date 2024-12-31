طاقم تحكيم صومالي يدير مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة شباب بلوزداد والأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويحل فريق الاهلى، ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة 3 يناير 2025، في الساعة التاسعة مساءً، على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي، في تحقيق انتصارًا كبيرًا على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأسند “كاف” قيادة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لطاقم حكام صومالي بقيادة عمر عبد القادر أرتان لإدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان.

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي.

المساعد الثاني: موليد راجي علي.

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.

عمر عبد القادر أرتان

وكان الصومالي عمر عبد القادر أرتان، تواجد كحكم رابع في مباراة السوبر الأفريقي 2024، التي شهدت فوز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بالمملكة العربية السعودية.

وكان أرتان أدار مباراة لمنتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا 2025 والتي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

ترتيب مجموعة الأهلى في دوري أبطال إفريقيا

يأتي الأهلى فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

الأهلي - (المباريات: 3 - الأهداف: 10 - النقاط: 7)

أورلاندو بايرتس - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 5)

شباب بلوزداد - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 3)

ستاد أبيدجان - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 1)

والجدير بالذكرأن المتصدر ووصيف المجموعة فقط، سيتأهلان لربع نهائي البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

(الأهلي - شباب بلوزداد) في إطار الجولة الرابعة، في الجزائر، يوم 3 يناير، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

(الأهلي - استاد أبيدجان)، يوم 11 يناير، في الساعة السادسة مساءً.

ينهي الأهلي مشواره في دور المجموعات بلقاء أورلاندو، المقرر إقامته يوم 18 يناير، في السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فى دورى إبطال إفريقيا

تذاع جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2025، خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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