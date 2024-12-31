موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تترقب جماهير كرة القدم، المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الزمالك، توج باللقب النسخة السابقة للكونفدرالية، بعدما فاز على نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدًا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

ويعد فوز الزمالك في النهائي، هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

الزمالك والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل 5 يناير 2025، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

ويأتي الزمالك، في صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

بينما يتواجد فريق المصري، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في لقاء وخسر في مواجهة الزمالك.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

الزمالك - (المباريات: 3 - الأهداف: 5 - النقاط: 7).

بلاك بولز - (المباريات: 3 - الأهداف: 4 - النقاط: 4).

المصري - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4).

إنيمبا - (المباريات: 3 - الأهداف: 2 - النقاط: 1).

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

حكم الساحة - الجزائري لحلو بن إبراهيم.

مساعد أول - الجزائري حمزة بوزيت.

مساعد ثان - التونسي يوسف جامي.

حكم رابع - الجزائري يوسف جموح.

واختار “الكاف” الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم أفونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية 2025، بدءًا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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