بيرسي تاو ينقذ علي معلول داخل النادي الأهلي.. ما القصة؟

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة حول مستقبل علي معلول نجم منتخب تونس والنادي الأهلي داخل صفوف القلعة الحمراء.

ويثير الغموض مستقبل الدولي التونسي علي معلول مع النادي الأهلي في الفترة الحالية خاصًة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وتسبب في غيابه فترة كبيرة عن الملاعب.

وتعرض علي معلول لإصابة بقطع في وتر إكيليس أثناء مشاركته مع النادي الأهلي في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي أمام نظيره الترجي التونسي.

وعاد علي معلول مساء أمس الأحد للمشاركة في مران النادي الأهلي ليعلن جاهزيته مجددًا لخوض المباريات رفقة المارد الأحمر في انتظار قرار السويسري مارسيل كولر النهائي.

علي معلول ما بين البقاء والرحيل في النادي الأهلي

وعلم " الموجز" أن لجنة الكرة بـ النادي الأهلي تتمسك ببقاء علي معلول داخل جدران القلعة الحمراء في ظل خبراته الكبيرة الذي يمتلكها فضلًا عن مساهماته في إنجازات الفريق القاهري خلال الفترة الأخيرة.

في الوقت ذاته يرفض السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بقاء علي معلول داخل أروقة القلعة الحمراء في ظل امتلاكه ظهير أيسر مميز وهو الدولي المغربي يحيى عطية الله.

علي معلول

ووضعت لجنة الكرة شرطًا لبقاء علي معلول يتمثل في مصير الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح المارد الأحمر الذي يسعى مسؤولي الفريق إلى رحيله في أقرب وقت.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أنه في حال رحيل تاو عن جدران القلعة الحمراء سيتم قيد الدولي التونسي علي معلول مجددًا ضمن قائمة الفريق القاهري.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد إنبي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي إنبي في إطار منافسات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره نادي إنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة النادي الأهلي أمام إنبي في الدوري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء-مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

في خط الوسط: عمرو السولية - كوكا - مروان عطية - عمر الساعي - إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم نيدفيد- مصطفى أبو الخير - أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

في خط الهجوم: وسام أبو علي- سمير محمد.



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