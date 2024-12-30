مستقبل زيزو مع الزمالك.. تجديد العقد أم انتقال إلى الأهلي؟

في إطار الحديث عن مستقبل لاعب نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو"، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي عن أبرز مستجدات الوضع الحالي، مشيرًا إلى تطورات مفاوضات تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2024.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تقارير إعلامية تشير إلى احتمال انتقال "زيزو" إلى النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وذكرت بعض التقارير العالمية أن نسبة انتقال زيزو إلى الأهلي قد تصل إلى 55%، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين جماهير الفريقين.

تصريحات متحدث نادي الزمالك

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "أون تايم سبورتس"، أكد أحمد سالم على أهمية أحمد سيد "زيزو" بالنسبة للنادي، قائلاً: "زيزو هو أحد رموز الزمالك، ولا شك أنه لاعب من طراز رفيع، أما فيما يتعلق بهتافات الجماهير ضد بعض اللاعبين خلال مباراة الاتحاد، فإنني أعتقد أنها لم تكن موجهة بشكل شخصي ضد زيزو، بل هي رسالة عامة".

وفيما يتعلق بمفاوضات تجديد عقد زيزو، أشار أحمد سالم إلى أن إدارة النادي تسعى إلى موازنة الأمور بين مصلحة اللاعب وقدرة النادي المالية، قائلاً: "إدارة الزمالك حريصة على الحفاظ على اللاعبين المميزين، ولكننا نضع حدودًا منطقية في كل عملية تجديد، اللاعب يسعى للحصول على أعلى قيمة ممكنة، وهذا حقه باعتباره مصدر دخله الرئيسي".

وأوضح سالم أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقد زيزو، مشددًا على أن العديد من الأخبار المنتشرة حول هذا الموضوع لا تعكس الحقيقة حيث قال: "عندما يتم حسم الأمور، سنعلن كل شيء في الوقت المناسب".

كما أشار المتحدث باسم الزمالك إلى أن المفاوضات التي يخوضها نادي ليفربول الإنجليزي مع النجم المصري محمد صلاح حول تجديد عقده يمكن أن تكون مثالًا على الوضع الحالي، حيث لا بد من التفاوض للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأضاف: "نحن لا نسعى لتشويه صورة اللاعب، فكل شخص في النهاية يبحث عن مصلحته الشخصية".

واختتم أحمد سالم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، قائلاً: "نحن في بداية عام 2025، ونحن على رأس ترتيب الدوري المصري، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا نحتاج إلى الصبر لأن الأمور ستتضح في وقت قريب".

زيزو

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0، سجل خلالها ناصر منسي هدفًا، فيما أضاف كريم الديب لاعب الاتحاد هدفًا عكسيًا، ليعزز الزمالك تصدره لجدول الدوري المصري الممتاز.

ومع ذلك، شهدت المباراة هتافات غاضبة من جانب جماهير الفريق ضد بعض اللاعبين، بما في ذلك زيزو، وهو ما أثار القلق بشأن استقرار الأجواء داخل الفريق.

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