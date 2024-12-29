زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري، فى إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأحد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكركة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز برصيد 11 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في الصدارة.

وشهد تشكيل الزمالك أمام الاتحاد، مشاركة نبيل عماد دونجا العائد من الإيقاف بدلاً من ميشالاك، ومصطفى شلبي بدلاً من ناصر منسى.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

غيابات الزمالك ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

محمد عبد الشافي - لعدم الجاهزية.

زياد كمال - بسبب الإصابة.

ناصر ماهر - بسبب الإصابة.

محمد حمدي - بسبب الإصابة.

محمود بنتايك - بسبب الإصابة في مفصل الكتف خلال المباراة السابقة أمام إنيمبا النيجيري في دوري الكونفدرالية الإفريقية.

محمد السيد - بسبب الإصابة.

مصطفى الزناري - بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تقوم قنوات أون تايم سبورتس، بنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة المباراة على قناة On time sports HD1.

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