يحتضن استاد الدفاع الجوي في القاهرة، مباراة بيراميدز والترجي التونسي، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في الاسطور التالية.

وحقق الترجي التونسي، الفوز على بيراميدز، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة إفريفيا.

ويشارك بيراميدز، في دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، حيث يسعى الفريق السماوي، لتحقيق نتائج أفضل من النسخة الماضية التي ودع فيها البطولة من مرحلة المجموعات.

بيراميدز والترجي التونسي

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق بيراميدز، مباراة مثيرة أمام الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل 5 يناير 2025، في الساعة السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد فريق بيراميدز في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، خلف الترجي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد فريقي ساجرادا إسبيرانسا ونادي دجوليبا، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والترجي التونسي في دوري الأبطال

حكم الساحة: الكونغولي جيسي نوكونكو.

الحكم المساعد الأول: ستيفين موتاسي.

الحكم المساعد الثاني: مالوندي تشاني.

الحكم الرابع: أندريه كولسالا من إفريقيا الوسطى.

ويتواجد عدد من المسؤولين لمراقبة المباراة، منهم محمد مؤمن علي من جيبوتي كمراقب المباراة، ورشيد سانوسي من سيراليون لمراقبة الأداء التحكيمي، بالإضافة إلى المنسقين محمد جيندور من الجزائر، محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا.

القنوات الناقلة مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة بين بيراميدز والترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا، على قنوات بين سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط.

مواعيد الجولات المتبقية لبيراميدز في دور المجموعات

الجولة الرابعة: بيراميدز ضد الترجي التونسي، يوم الأحد 5 يناير، الساعة 6 مساءً، استاد الدفاع الجوي.

الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي ضد بيراميدز، يوم السبت 11 يناير، الساعة 6 مساءً، استاد 11 نوفمبر في لواندا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي - (المباريات: 3 - الأهداف: 6 - النقاط: 7).

بيراميدز - (المباريات: 3 - الأهداف: 2 - النقاط: 4).

ساغرادا إسبيرانسا - (المباريات: 3 - الأهداف: -4 - النقاط: 2).

دجوليبا - (المباريات: 3 - الأهداف: -4 - النقاط: 2).

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