لامين يامال يقترب من العودة لتدريبات برشلونة قبل السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستجدات جديدة تتعلق بموقف لامين يامال، لاعب برشلونة، بشأن عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته في المباريات المقبلة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان لامين يامال، قد تعرض لإصابة في كاحل القدم اليمنى، يوم 15 ديسمبر الماضي، خلال مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني، وحصل على فترة راحة من أجل التعافي وتلقي العلاج الطبيعي للعودة بأفضل صورة ممكنة.

لامين يامال

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية، أن لامين يامال فاجأ الجهاز الطبي لبرشلونة بتطوره سريعًا، حيث كان يتوقع أن يعود للتدريبات يوم 5 يناير المقبل، لكن يتوقع الآن أن يعود للتدريبات الجماعية، غدًا الأربعاء 1 يناير 2025.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي لنادي برشلونة، قرر إعادة إدماج لامين يامال تدريجيًا في التدريبات الجماعية، وذلك استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد فريق أتلتيك بلباو، والمقررة يوم 8 يناير المقبل بالسعودية.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك على التأكد من جاهزية لامين يامال للمشاركة في المباراة المقبلة، مع التركيز على عدم التسرع في عودته لتفادي أي مشاكل صحية.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

ويواجه فريق برشلونة، نظيره أتليتك بلباو، يوم 8 يناير 2025، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في كأس السوبر الإسباني.

ويشارك فريق برشلونة، في كأس السوبر الإسباني 2025، بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة لا ليجا، خلفًا للريال مدريد، بطل الدوري الإسباني الماضي.

بينما سيخوض أتلتيك بيلباو، منافسات السوبر الإسباني، بعد تحقيقه لقب كأس الملك في الموسم الماضي، وسيكمل ريال مايوركا، عقد الفرق المشاركة، كوصيف للكأس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

تذاع مباريات كأس السوبر الإسباني، على شبكة قنوات SCC وبي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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