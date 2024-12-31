منتخب عمان يطيح بـ السعودية ويتأهل إلى نهائي خليجي 26

أطاح منتخب عمان الاول لكرة القدم، بنظيره السعودية، من نصف نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)، وتمكن من خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

اصطدم منتخب عمان مع السعودية، في نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح المنتخب العماني، في تحقيق الفوز على نظيره السعودية، بهدفين مقابل هدف، في الريمونتادا النارية، التي استضافها ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة عمان والسعودية في نصف نهائي خليجي 26، وموعد المباراة النهائية.

أهداف مباراة عمان والسعودية في خليجي 26

قص العماني شريط التهديف في هذا اللقاء، بالهدف الذي سجله لاعبه أرشد العلوي في الدقيقة 74، قبل أن يتعادل السعودي بهدف محمد كنو بالدقيقة 87.

وشهد هذا اللقاء، هدف ملغي لمنتخب السعودية في الدقيقة 62، من قٍبل تقنية الفيديو الخاصة بالمباراة.

وفي الدقيقة 85، هز المنتخب العماني شباك الأخضر بالهدف الثاني الذي أحرزه علي البوسعيدي، لينتهي اللقاء الخليجي الناري، بفوز عمان على السعودية بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، فإن منتخب عمان تأهل إلى نهائي خليجي 26، بينما ودع السعودية البطولة من دور نصف النهائي.

أهداف مباراة عمان والسعودية في خليجي 26

تشكيل عمان ضد السعودية

وخاض منتخب عمان هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إبراهيم المخيني.

الدفاع: أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، على البوسعيدي.

وسط الملعب: جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي، عبدالرحمن المشيفري.

تشكيل السعودية ضد عمان

حراسة مرمي: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، وعلي البليهي، وحسان، ونواف بوشل.

خط الوسط: الحمدان، وكنو، ومصعب الجوير.

خط الهجوم: مروان الصحفي، ورديف، وسالم الدوسري.

موعد مباراة عمان في نهائي خليجي 26

ويلتقي منتخب عمان مع الفائز من مباراة البحرين ضد الكويت في نهائي خليجي 26، يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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