يترقب عشاق كرة القدم العالمية، في مختلف الأنحاء، موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لمواجهة نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويبحث الجانز عن فوز جديد في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال مواجهة برينتفورد القادمة، والتي يستضيفها ملعب (برينتـفورد).

ويطمح صحاب الأرض، في تحقيق الفوز أيضًا، وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وإسعاد جماهيره.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد القادمة في البريميرليج، مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنية والنصف مساء بتوقيت السعودية و قطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد

وتبث أحداث مباراة أرسنال ضد بريـنتفورد القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، المسؤولة عن نقل مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وأفريقيا.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على قمر سهيل سات كالآتي:

-التردد 11566.

-الاستقطاب- عمودي

- معدل الترميز 27500

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

وجاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات على النحو التالي:

-التردد 11054

- الاستقطاب- أفقي

-معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد برينتفورد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل أرسنال ضد برينتفورد كالآتي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

تشكيل برينتفورد المتوقع ضد أرسنال

في حراسة المرمى: فليكن.

الدفاع: روسليف – كولينز – بين مي – لويس بوتر.

خط الوسط: نورجارد – جانليت – دامسجارد.

الهجوم: بريان مبيومو – يوان ويسا – شاد.

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