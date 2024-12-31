تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الأحد بالدوري الإنجليزي

جماهير الكرة الإنجليزية، تترقب مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي تجمعهما مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في قمة مانشستر يونايتد، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز برصيد 42 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد

التقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في 175 مباراة، حيث حقق مان يونايتد الفوز فى 69 مباراة مقابل 55 لفريق ليفربول، وحسم التعادل 51 مباراة، سجل مان يونايتد 226 هدفاً مقابل 224 هدفا لفريق ليفربول.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

من المنتظر أن يضم تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد العناصرالتالية:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، كورتيس جونز، أليكسيس ماك إليستير.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد، المقررة مساء الأحد المقبل الموافق 5 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مواجهة فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، تنقل عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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