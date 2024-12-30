أوباما يقوم الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام الجونة في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على ملعب خالد بشارة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة بيراميدز والجونة، اليوم الإثنين، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الاسابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز على الجونة ومواصلة انتصاراته ، حيث يأتي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة وحيدة، من خلال 6 مواجهات خاضها، ليصبح رصيده 11 نقطة.

بينما يسعي علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، استغلال عامل الأرض، ومحاولة الفوز على بيراميدز لتعديل نتائجه وتحصيل نقاط تحسن من رصيده في بطولة الدوري، حيث يتواجد في المركز الثالث عشر، برصيد 6 نقاط ، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين .

تشكيل بيراميدز أمام الجونة في الدوري المصري

وجاء التشكيل بيراميدز أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر- محمود مرعي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق- أحمد عاطف قطة- وليد الكرتي- بلاتي توريه- صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي- يوسف نادر- أحمد ميهوب- عبدالرحمن مجدي- طارق علاء- يوسف أسامة- دودو الجباس- فيستون ماييلي.

تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

حكم الساحة: محمد الصباحي.

الحكم المساعد الأول: محمد محمود لطفي.

الحكم المساعد الثاني: محمود حسين.

الحكم الرابع: أحمد ناصر.

تقنية الفيديو (VAR): محمود الدسوقي.

مساعد VAR: هاني العراقي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

تقوم قنوات أون تايم سبورتس، بنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، ويضم الاستوديو التحليلي مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة على قناة On time sports HD2.

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