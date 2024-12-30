تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل مباريات اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت هذه الجولة عدد من المواجهات النارية التي جاء في مقدمتها مباراة الزمالك ضد السكندري التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية كما تشهد هذه الجولة مواجهة قوية بين الأهلي وإنبي، ويترقب الجميع مباراة بيراميدز ضد الجونة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الاثنين حيث يتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1- الزمالك - 14 نقطة.

2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.

5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري -

9 نقاط. 8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.

10- طلائع الجيش - 8 نقاط.

11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط. 16- سموحة - 5 نقاط.

17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

مباراة الأهلي ضد إنبي، المقررة مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد إنبي، في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري في مصر.

تشكيل الأهلي ضد إنبي

يرصد "الموجز" تشكيل النادي الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري وجاء كالتالي:

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

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