900 ألف دولار تهدد بقاء حسام عبد المجيد مع الزمالك

بات الدولي حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم حسام عبد المجيد خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد أندية أمريكا اللاتينية والرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويوجد تمسك كبير داخل إدارة نادي الزمالك ببقاء حسام عبد المجيد على الرغم من رغبة اللاعب في خوض تجربة الإحتراف خلال الفترة المقبلة.

تيخوانا المكسيكى يستهدف ضم حسام عبد المجيد

وعلم " الموجز" أن نادي تيخوانا المكسيكى قد تقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات حسام عبد المجيد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأفادت المصادر أن الفريق المكسيكي قد طلب التعاقد مع حسام عبد المجيد مقابل 900 ألف دولار لتعزيز صفوفه وذلك بطلب من مدرب الفارس الأبيض السابق خوان أوسوريو.

حسام عبد المجيد- نادي الزمالك

ومن المقرر أن يناقش مسؤولي نادي الزمالك العرض المُقدم من النادي المكسيكي مع حسام عبد المجيد وذلك لحسم القرار النهائي سواء برحيل اللاعب أو بقائه لنهاية الموسم.

وعرض الفريق المكسيكي على نظيره نادي الزمالك مقابل مادي يصل قدره إلى 900 ألف دولار للحصول على خدمات حسام عبد المجيد خلال الشتاء المقبل.

أوسوريو يعترف بمفاوضات حسام عبد المجيد

أفاد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي تيخوانا المكسيكي، بأنه طلب التعاقد مع حسام عبد المجيد.

وأشار أوسوريو في تصريحات متلفزة "فريق تيخوانا المكسيكي يسعى لدعم صفوفه بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يعتبر مدافعًا متميزًا ويستحق فرصة الاحتراف، حيث يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال".

وتابع: "أنا في انتظار نتائج المفاوضات بين ناديي الزمالك وتيخوانا بشأن الحصول على خدمات اللاعب".

واختتم أوسوريو بقوله: "أتمنى أن نتمكن من التعاقد مع حسام عبد المجيد، فهو سيكون إضافة قوية لتيخوانا، وأعرف إمكانياته جيدًا من فترة تدريبي في الزمالك".

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