الزمالك يدرس مصير زياد كمال وسط غموض حول مشاركته مع الفريق

استفسر مسؤولو نادي الزمالك من المدير الفني السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن مصير زياد كمال، لاعب الفريق المعار من إنبي، في ظل غيابه عن المباريات الأخيرة وعدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية.

فقد كان زياد كمال خارج حسابات جروس في المباريات التي خاضها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندري، مما جعل هناك تساؤلات حول احتياج الفريق له خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرغب في حسم مصير زياد كمال

نادي الزمالك يرغب في حسم مصير اللاعب في أقرب وقت، خاصة أن هناك بندًا في عقد الإعارة مع إنبي يلزم الزمالك بدفع 25 مليون جنيه حال قرر فسخ عقد الإعارة في الوقت الحالي.

ورغم أن جروس أبدى مرونة في إمكانية رحيل اللاعب، إلا أن الرحيل في الوقت الراهن قد يكلف الزمالك مبلغًا كبيرًا، وفي نفس الوقت، فإن استمرار اللاعب بدون مشاركة قد يكون غير مفيد للفريق.

وكان زياد كمال قد تم استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، التي انتهت بفوز الزمالك 2-0، بسبب معاناته من آلام في الظهر. اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

وتسعى إدارة الزمالك إلى اتخاذ القرار الأمثل بشأن زياد كمال في الأيام المقبلة، سواء باستمراره مع الفريق أو إنهاء إعارة اللاعب، وذلك بما يتناسب مع مصلحة النادي وتحقيق أهدافه في الفترة القادمة.

زياد كمال

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن ناحية أخرى، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من دوري Nile، في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكان بدأ الزمالك المباراة أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد عواد، وفي الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي.

أما في خط الوسط فشمل نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد، بينما في الهجوم شارك مصطفى شلبي، حسام أشرف، وأحمد مصطفى "زيزو".

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