تحرك جديد من نادي الزمالك لحسم صفقة نجم فاركو في الشتاء

يبدأ نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة اتصالاته القوية للتعاقد مع أحد لاعبي نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

ويأمل نادي الزمالك تعزيز صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل بناءً على رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء.

ووضع مسئولو نادي الزمالك أكثر من اسم على طاولة جروس تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

الزمالك يتمسك بضم محمود جهاد من فاركو

وعلم "الموجز" أن نادي الزمالك يدرس مجددًا بدأ الاتصالات بقوة مع نادي فاركو للتعاقد مع محمود جهاد نجم وسط الفريق البرتقالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

محمود جهاد

وأوضحت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة من القناعة التامة بخصوص إمكانية التعاقد مع محمود جهاد في ظل إمتلاكه إمكانيات فنية وبدنية مميزة وقادر على صناعة الفارس مع الفريق الأبيض.

ويأمل نادي الزمالك حسم الصفقة بقوة خلال الميركاتو الشتوي المقبل قبل الدخول في منافسة مع الأندية الراغبة بضمه على رأسها النادي الأهلي وأيضًا بيراميدز

فاركو يصدم نادي الزمالك بسبب جهاد

ذكر مصدر مطلع في الزمالك في وقت سابق أن طلب النادي قوبل بالرفض من إدارة فاركو، التي ترغب في الحصول على قيمة بيع محمود جهاد بشكل فوري دون تأخير.

وأضاف المصدر أن الزمالك يعاني حاليًا من أزمة مالية، وكان المسؤولون يرغبون في إتمام صفقة لاعب فاركو بهذه الطريقة لتجاوز الأزمة، خاصة أن إدارة الفارس تسعى لجمع أكبر مبلغ ممكن لإنهاء ملف تجديد عقد زيزو.

وأوضح أنه بسبب رفض إدارة فاركو، توقفت صفقة انتقال محمود جهاد إلى الزمالك حتى إشعار آخر، على الرغم من موافقة اللاعب وإدارة فاركو بشكل مبدئي.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره نادي المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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