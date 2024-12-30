مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26) والقنوات الناقلة.. بالتردد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، نحو مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)، والقنوات الناقلة لها.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي خليجي 26

وتأهل إلى نصف نهائي خليجي 26 كل من: الكويت وعمان (المجموعة الأولى )، و السعودية والبحرين (من المجموعة الثانية).

بينما ودع البطولة بنسختها الحالية، من دور المجموعات منتخبات: قطر والإمارات ( المجموعة الأولى) اليمن والعراق (المجموعـة الثانية).

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

ويأتي جدول مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 26 كالآتي:

موعد مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي/ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة.

توقيت مباراة الكويت ضد البحرين في نصف نهائي خليجي 26/ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي

ويمكنكم مشاهدة مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي خليجي 26

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي خليجي 26.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد:11054.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد:12523.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكاس القطرية على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الكاس القطرية على عرب سات

التردد 12245

12245 الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الكاس القطرية على سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

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