ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.. تشيلسي يستهدف فوز جديد لملاحقة ليفربول

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، وخاصة على الوصافة، حيث أن فريق تشيلسي يستهدف فوز جديد اليوم لملاحقة ليفربول على الصدارة.

ويترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد إيبسويستش تاون، اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب بورتمان رود، مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون اليوم الاثنين، في بطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث هذه المباراة من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

تشيلسي يلاحق ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

ويستهدف تـشيلسي تحقيق الفوز على إيبسويتش في هذا اللقاء، حتى يتمكن من ملاحقة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

علمًا بأن البلوز يقع في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35، أي بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، ويستعرض لكم الموجز جدول الترتيب فيما يلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على هذا النحو:

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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