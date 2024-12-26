يبحث مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، عن موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها، وهذا ما نرصده لكم فيما يلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ملاقاة منافسه فولهام، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ويقدم لكم الموجز، في التالي، موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى جدول ترتيب البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة تشيلسي ضد فولهام مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

يخوض البلوز هذا اللقاء، بحثًا عن الفوز حتى يواصل ملاحقة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

ويأمل فريق فولهام في تحقيق الفوز أيضًا، حتى يصعد درجة في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الموسم، فهو حاليًا في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفولهام

وتنقل أحداث مباراة فولهام ضد تشيلسي، عبر شاشة بي إن سبورت، المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل حصري.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي اليوم على هذا النحو:

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

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