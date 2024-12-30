الكشف عن معلق مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي خليجي 26

كشفت القنوات الناقلة لمواجهات كأس الخليج العربي 2024، عن معلق مباراة السعودية ضد عمان المرتقبة بينهما في نصف نهائي خليجي 26.

ضرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، موعدًا مع نظيره عمان، في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي خليجي 26، متصدرًا مجموعاته برصيد 6 نقاط، التي ضمت بجانبه كل من، البحرين، اليمن، العراق.

بينما صعد منتخب عمان إلى نفس الدور، متصدرًا مجموعته أيضًا برصيد 5 نقاط، حيث تواجد برفقته كل من، الكويت (مستضيف البطولة)، قطر، الإمارات.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، موعد و معلق مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في خليجي 26

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج، مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، على ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ويطلق الحكم هذه المواجهة النارية، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، والتاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

موعد و معلق مباراة السعودية ضد الكويت

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

وتذاع مباراة السعودية وعمان في خليجي 26 عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

معلق مباراة السعودية ضد عمان في كأس الخليج

وتقرر أن يكون معلق مباراة السعودية ضد عمان هو:

فهد العتيبي وحماد العنزي (قناة SSC NEWS)

عبد الله السعدي (شاشة دبي الرياضية)

أحمد العجمي ( قناة غمان الرياضية).

عبدالله الجسمي (الشارقة الرياضيـة).

قائمة منتخب السعودية في خليجي 26

وجاءت قائمة المنتخب السعودي في خليجي 26 على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمد العويس، أحمد الكسار ونواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، عون السلولي، على لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، سعد آل موسى ونواف بوشل.

الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله هوساوي وعبدالله رديف.

خط الهجوم: محمد القحطاني، فراس البريكان ، صالح الشهري.

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