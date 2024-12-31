التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج العربي (خليجي 26)

ازداد البحث من متابعي كرة القدم الخليجية، عن التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وينتظر جماهير كرة القدم، مباراة السعودية وعمان التي تقام بينهما في نصف نهائي كأس الخليج العربي لعام 2024، (خليجي 26).

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26، وكل ما يخص هذا اللقاء.

موعد مباراة السعودية وعمان في خليجي 26

وتقام مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج، على ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

وتبدأ صافرة مباراة السعودية وعمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مبارة السعودية وعمان في خليجي 26، على النحو التالي:

تشكيل السعودية المتوقع ضد عمان في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى:محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، على آل بليهي، نواف بوشال.

الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كانو، ناصر الدوسري.

الهجوم: مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالله رديف .

مباراة السعودية وعمان

تشكيل عمان المتوقع لمباراة السعودية

حارس المرمى: إبراهيم المخيني.

الدفاع: أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، على البوسعيدي.

وسط الملعب: جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي، عبدالرحمن المشيفري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في خليجي 26 هي، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج

وتقرر أن يكون معلق مباراة السعودية ضد عمان هو:

فهد العتيبي وحماد العنزي (قناة SSC NEWS)

عبد الله السعدي (شاشة دبي الرياضية)

أحمد العجمي ( قناة غمان الرياضية).

عبدالله الجسمي (الشارقة الرياضيـة).

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