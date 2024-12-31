مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.. موقف كهربا

شهدت قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025، على مفاجآت نارية، من بينهم موقف محمود عبد المنعم كهربا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه شباب بلوزداد الجزائري، في إطار مباريات دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قد استبعد محمود كهربا من قائمة الأحمر خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع أنباء رحيله في يناير القادم.

عودة كهربا لـ قائمة الأهلي ضد شباب بلوزداد

وأعلن مارسيل كولر، عن قائمة الأهلي التي يخوض بها مواجهة شباب بلوزداد، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، والتي شهدت عودة محمود كهربا ومحمد الشناوي.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد والتي جاءت على النحو التالي:

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية.

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد القادمة في دوري الأبطال وهو:

عمر عبد القادر أرتان: حكم ساحة.

حمزة حاجي عبدي: مساعد أول.

موليد راجي علي: مساعد ثاني.

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.

الجدير بالذكر، أن الأهلي قد اكتسح شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، بستة أهداف مقابل هدف، في الريمونتادا النارية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

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