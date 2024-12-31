غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.. 9 نجوم

يعاني النادي الأهلي من غيابات عديدة ومؤثرة، في مواجهة شباب بلوزداد، المرتقبة بينهما في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، مساء يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، مباراة الأهلي وشباب المقرر انطلاقها، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويدير هذه المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة، عمر عبد القادر أرتان ويعاونه كل من، حمزة حاجي عبدي، موليد راجي علي، وأحمد حسن حسين أحمد حكمًا رابعًا.

ويفقد الأهلي عدد من نجومه في مباراة شباب بلوزداد أبرزهم عمر كمال عبد الواحد، وطاهر محمد طاهر، ويستعرض لكم موقع الموجز، أسمائهم فيما يلي.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

ويغيب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد 9 نجوم وهم:

عمر كمال عبد الواحد

علي معلول

محمد هاني

طاهر محمد طاهر

كريم فؤاد

يوسف أيمن

رضا سليم

محمد عبدالله

مصطفى مخلوف.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

الأهلي يستهدف الفوز على شباب بلوزداد

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على شباب بلوزداد في اللقاء القادم بينهما، علمًا بأن الأحمر قد اكتسح الفريق الجزائري، في الجولة الثالثة، بستة أهداف مقابل هدف، على استاد القاهرة.

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي، يتصدر ترتيب مجموعته بدوري الأبطال، برصيد 7 نقاط، بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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