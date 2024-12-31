الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.. الطريقة والخطوات

يبحث العديد من الموطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، إذ أن الحكومة قد أتاحته للتيسير على المواطنين الاستعلام عن قيمته من خلال الانترنت، كما تتيح بيانات المستفيدين من معاش التأمينات عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولمعرفة قيمة المعاش كل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات فقط.

ويوضح الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة وطريقة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي عبر التقرير التالي:

طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

وتتمثل طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي في الآتي:

الخطوة الأولى: الذهاب إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال متفصحك الخاص أو للوصول مباشرة أنقر هنا.

الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي



الخطوة الثانية: انقر على أيقونة صاحب المعاش ستجد خيارات واضحة مصممة خصيصًا للمستفيدين من المعاشات، كل ما عليك هو النقر على خيار التأمينات الاجتماعية من وسط الخيارات المتعددة.

الخطوة الثالثة.. حدد خانة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش التأميني.

الخطوة الرابعة.. قم بإدخال الرقم القومي وكل البيانات المطلوبة تأكد من صحة المعلومات لضمان ظهور النتائج بدقة، مع العلم أن إدخال بيانات غير دقيقة لن يكون متاح معرفة تفاصيل المعاش.

أخيرًا النقر على زر استعلام ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بقيمة المعاش مباشرة.

ما هي خدمة الاستعلام عن المعاش والهدف منها؟

كشفت الهيئة القومية للتأمني الاجتماعي أن خدمة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي بهدف تيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة حول قيمة معاشهم الشهري بخطوات سهلة وبسيطة وبدون اللجوء إلى النقل والانتظار في أماكن صرف المعاشات والاستعلام عنها.



أماكن صرف المعاشات

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتاحتها مصارف عدة لصرف المستحقات المالية، وذلك للحد من التكدس والتزاحم، ويمكن للمواطنين صرف معاشاتهم من خلال:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- فروع البنوك المختلفة.

- مكاتب البريد المصري.

- المحافظ الإلكترونية (Mobile Wallets).

- منافذ فوري.

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