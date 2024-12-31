التنمية المحلية تستهدف توفير 70 ألف فرصة عمل لـ الشباب خلال 2025

نجحت وزارة التنمية المحلية في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر.

كما عملت التنمية المحلية علي رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة.

جهود التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز الجهود التي بذلتها التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعلية بالمحافظات.

وزير التنمية المحلية

بذلت التنمية المحلية خلال عام جهود كبيرة في عام 2024 لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات، من خلال توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية.

التنمية المحلية تعمل علي تذليل المشكلات التى تواجه إقامة المشروعات

وعملت التنمية المحلية علي تذليل المشكلات الإدارية والمالية التى تواجه إقامة المشروعات لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية ومحلية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الإجتماعية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع القومي للمساهمة في محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحول القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة والمساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تيسير إصدار رخصة مؤقته لمزاولة النشاط لحين استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

3.846 مليار جنيه إجمالي حجم قروض "مشروعك " خلال 2024

وأشارت التنمية المحلية إلى أنه خلال عام 2024 بلغ إجمالي حجم القروض التي حصل عليها المستفيدين من "مشروعك " حوالى 3.846 مليار جنيه وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها حوالى 2200 مشروع وفرت حوالى 65 ألف فرصة عمل، حيث جاء ترتيب أول ثلاثة محافظات هي سوهاج 856 مليون جنيه وأسيوط 418 مليون جنيه والمنيا 411 مليون جنيه.

التنمية المحلية تستهدف توفير 70 ألف فرصة عمل خلال 2025

وتستهدف التنمية المحلية في عام 2025 الوصول لحوالي 4 مليار جنيه حجم الإقراض وتنفيذ 3 آلاف مشروع وتوفير 70 ألف فرصة عمل، كما يستهدف "مشروعك " في التعاون مع منصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات ذات الطابع اليدوي والحرفي لعملاء مشروعك على المنصة.

وزير التنمية المحلية

صندوق التنمية المحلية يمول 1250 مشروع بإجمالي استثمارات 49 مليون جنيه

كما قام صندوق التنمية المحلية بالوزارة خلال عام 2024 بتمويل 1250 مشروع بإجمالي استثمارات قدرها 49 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية وتم توفير1250 فرص عمل في عدد من مجالات عمل الصندوق.

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