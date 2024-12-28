وزارة العمل تتيح فرص عمل بالإمارات.. تعرف على تفاصيل الاختبارات

بدأت وزارة العمل، اليوم السبت، الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للالتحاق بفرص العمل بدولة الإمارات العربية ، وذلك على 3 مهن : "حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال"، جاء ذلك وفقًا لتقرير حصلت الموجز على نسخة منه.

اختبارات المهن

فرص عمل بالإمارات

وأشارت وزارة العمل إلى أن اختبارات المتقدمين لـ فرص عمل بالإمارات تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.

توفير فرص عمل بالخارج

وأوضحت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة ،أن توفير فرص عمل بالخارج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج،بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

اختبارات المتقدمين

وأشارت مدير عام التشغيل إلى أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

التأكد من مهارات العمال

وتابعت: أن ن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين،بالتنسيق مع الشركات الخارجية ،تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم ،ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ،وذلك بهدف تحقيق الاستقرار ،والاستدامة للعامل،وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل .

وأكدت أن الفرص المطلوبة: 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح ، و 30 نجار مسلح ، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وتتراوح الأجور فى هذه الوظائف الجديدة تتراوح من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.

في سياق آخر وافق وزير العمل على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف، و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية،ومليون و900 ألف،و242 جنيها ،عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية..حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.

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