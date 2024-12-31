مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 من القاهرة للأسكندرية

مواعيد القطارات اليوم.. مع اقتراب العام الجديد، يستعد العديد من المسافرين للتنقل بين المحافظات سواء للعمل أو للاستمتاع بإجازة رأس السنة، لذلك، يقدم لكم موقع الموجز في هذا التقرير أحدث جداول مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المنطلقة من القاهرة إلى الإسكندرية، لمساعدتكم في التخطيط لرحلتكم بكل راحة واطمئنان.

وتعد محافظة الإسكندرية من الوجهات السياحية التي تشهد اقبالاً كبيرًا خلال احتفالات رأس السنة، فهي تجمع بين تاريخها العريق وجمالها الطبيعي، مما يجعلها مكانًا مثالية للإحتفال ببداية العام الجديد، حيث يحب العديد من الناس التوجه إلى الإسكندرية للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، خاصة في الأماكن التي تتمتع بأجواء مميزة مثل كورنيش البحر أو الكورنيش المجاور للبحر، كما يحرص الزوار على قضاء هذه المناسبة في الأماكن التي تتميز بالمناظر الخلابة والجو المعتدل، حيث يعتبر الكورنيش مكانًا مثاليًا للاستمتاع بجمال البحر وأجواء الشتاء المعتدلة.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 2 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:30 صباحًا.

قطار رقم 1108 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:05 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 1904 (مكيف) ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:20 صباحًا.

قطار رقم 8 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.

قطار رقم 3008 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:45 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 902 (مكيف) ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:25 صباحًا.

قطار رقم 2022 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحًا.

قطار رقم 906 (خدمة خاصة) ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:45 صباحًا.

قطار رقم 158 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:25 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباحًا.



قطار رقم 14 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:00 صباحًا.

قطار رقم 900 (مكيف) ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 3024 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 9:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 12:10 ظهرًا.

قطار رقم 1212 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 9:25 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:35 ظهرًا.

قطار رقم 910 (خدمة خاصة) ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 12:40 ظهرًا.

قطار رقم 132 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 2:20 عصرًا.

قطار رقم 912 (مكيف) ينطلق من الإسكندرية الساعة 11:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:55 ظهرًا.

قطار رقم 164 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 12:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 914 (مكيف) ينطلق من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:20 عصرًا.

قطار رقم 18 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 5:15 مساءً.

قطار رقم 2024 (تالجو) ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 عصرًا.

قطار رقم 24 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:30 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:40 مساءً.

قطار رقم 916 (خدمة خاصة) ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 5:30 مساءً.

قطار رقم 922 (مكيف) ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:50 مساءً.

قطار رقم 196 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:40 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

قطار رقم 118 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 10:20 مساءً.

قطار رقم 88 (مكيف مطور) ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:25 مساءً.

قطار رقم 32 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

قطار رقم 2026 (تالجو) ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

قطار رقم 928 (خدمة خاصة) ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:50 مساءً.

قطار رقم 1130 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

قطار رقم 1008 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 مساءً.

قطار رقم 2008 (مكيف مطور) ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 1902 (مكيف مطور) ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:20 منتصف الليل.

قطار رقم 28 (روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:15 منتصف الليل.

قطار رقم 3006 (مكيف روسي) ينطلق من الإسكندرية الساعة 9:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل.

قطار رقم 934 (خدمة خاصة) ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:15 مساءً ويصل القاهرة الساعة 1:10 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 163 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 4:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 7:50 صباحًا.

قطار رقم 2007 (خدمة خاصة) ينطلق من القاهرة الساعة 4:35 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 7:20 صباحًا.

قطار رقم 119 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 9:45 صباحًا.

قطار رقم 903 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحًا.

قطار رقم 7 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحًا.

قطار رقم 1131 (مكيف روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 9:55 صباحًا.

قطار رقم 1083 (نوم) ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:05 صباحًا.

قطار رقم 2025 (تالجو) ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 901 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحًا.

قطار رقم 1015 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 8:35 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 11:40 صباحًا.

قطار رقم 1109 (مكيف روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 8:35 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 12:10 ظهرًا.

قطار رقم 1089 (نوم) ينطلق من القاهرة الساعة 8:40 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 905 (خدمة خاصة) ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 911 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 1211 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 10:10 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 2:25 عصرًا.

قطار رقم 89 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 1:55 ظهرًا.

قطار رقم 913 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 2:45 عصرًا.

قطار رقم 15 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:00 عصرًا.

قطار رقم 2023 (تالجو) ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 عصرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 عصرًا.

قطار رقم 1203 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 2:25 عصرًا ويصل الإسكندرية الساعة 6:05 مساءً.

قطار رقم 917 (خدمة خاصة) ينطلق من القاهرة الساعة 3:30 عصرًا ويصل الإسكندرية الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 930 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 4:00 عصرًا ويصل الإسكندرية الساعة 7:25 مساءً.

قطار رقم 927 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 4:30 عصرًا ويصل الإسكندرية الساعة 7:15 مساءً.

قطار رقم 35 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا ويصل الإسكندرية الساعة 8:40 مساءً.

قطار رقم 907 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:00 مساءً.

قطار رقم 1007 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:50 مساءً.

قطار رقم 1009 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 6:40 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 10:20 مساءً.

قطار رقم 9031 (خدمة خاصة) ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

قطار رقم 9 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 7:30 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 11:20 مساءً.

قطار رقم 19 (مكيف روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 11:40 مساءً.

قطار رقم 2009 (خدمة خاصة) ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 12:00 منتصف الليل.

قطار رقم 3025 (مكيف روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 9:30 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 1:00 صباحًا.

قطار رقم 2001 (روسي) ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 1:15 صباحًا.

قطار رقم 928 (خدمة خاصة) ينطلق من القاهرة الساعة 10:30 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 1:45 صباحًا.

قطار رقم 3001 (مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 11:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 2:10 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر القطارات بين الإسكندرية والقاهرة

تذكرة القطار المكيف الروسي (من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس): 70 جنيهًا.

تذكرة القطار المكيف (من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس): 75 جنيهًا للدرجة الثانية، 90 جنيهًا للدرجة الأولى.

تذكرة القطار الروسي (من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس): 45 جنيهًا.

تذكرة القطار الخدمة الخاصة (من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس): 130 جنيهًا للدرجة الثانية، 165 جنيهًا للدرجة الأولى.

تذكرة القطار المكيف المطور (من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس): 130 جنيهًا للدرجة الثانية، 165 جنيهًا للدرجة الأولى.

تذكرة القطار التالجو (من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس): 175 جنيهًا للدرجة الثانية، 275 جنيهًا للدرجة الأولى.

مواعيد القطارات اليوم

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