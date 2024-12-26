الآن جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 26-12-2024 من القاهرة للمحافظات

جدول مواعيد القطارات اليوم.. شهدت محركات البحث على جوجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، زيادة ملحوظة من قبل المسافرين في البحث عن مواعيد القطارات على خطوط القاهرة إلى المحافظات «ذهابًا»، وكذلك مواعيد القطارات على خطوط المحافظات إلى القاهرة «عودة»، في سكك حديد مصر، كما يتزايد الاهتمام بأسعار تذاكر القطارات، حيث تتطلب بعض القطارات الحجز المسبق عبر الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

فى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 فى القاهرة والمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى دمياط

قطار رقم 941 ينطلق من محطة القاهرة الساعة 05:30 صباحًا ويصل محطة دمياط الساعة 10:15 صباحًا.

قطار رقم 965 ينطلق من محطة القاهرة الساعة 07:25 صباحًا ويصل محطة دمياط الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 967 ينطلق من محطة القاهرة الساعة 09:45 صباحًا ويصل محطة دمياط الساعة 13:50 ظهرًا.

قطار رقم 969 ينطلق من محطة القاهرة الساعة 19:35 مساءً ويصل محطة دمياط الساعة 00:00 صباحًا.

جدول مواعيد القطارات من دمياط إلى القاهرة

قطار رقم 964 ينطلق من محطة دمياط الساعة 06:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 09:57 صباحًا.

قطار رقم 966 ينطلق من محطة دمياط الساعة 13:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 17:40 مساءً.

قطار رقم 994 ينطلق من محطة دمياط الساعة 16:10 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 20:13 مساءً.

قطار رقم 968 ينطلق من محطة دمياط الساعة 19:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 11:37 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

جدول مواعيد القطارات مرسي مطروح

ينطلق قطار 939/940 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً يوميًا.

ينطلق قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا يوميًا.

ينطلق قطار 943/942 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا يوميًا.

ينطلق قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً يوميًا.

ينطلق قطار 773/772 نوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا أيام السبت، الإثنين، والأربعاء.

ينطلق قطار 775/774 نوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس.

ينطلق قطار 773/772 مكيف (أسباني) من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس.

ينطلق قطار 775/774 مكيف (أسباني) من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة.

ينطلق قطار 999 من القاهرة الساعة 5:45 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 1:30 ظهرًا يوميًا.

مواعيد القطارات اليوم

جدول مواعيد قطارات نجع حمادي القاهرة

ينطلق قطار 1009 من نجع حمادي الساعة 12:10 منتصف الليل ويصل القاهرة الساعة 8:05 صباحًا.

ينطلق قطار 187 من نجع حمادي الساعة 12:30 منتصف الليل ويصل القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

ينطلق قطار 1087 من نجع حمادي الساعة 1:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:40 صباحًا.

ينطلق قطار 997 من نجع حمادي الساعة 1:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

ينطلق قطار 89 من نجع حمادي الساعة 2:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار 989 من نجع حمادي الساعة 3:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:35 صباحًا.

ينطلق قطار 1011 من نجع حمادي الساعة 4:22 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:15 ظهرًا.

ينطلق قطار 91 من نجع حمادي الساعة 5:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 2:50 عصرًا.

ينطلق قطار 833 من نجع حمادي الساعة 5:54 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار 987 من نجع حمادي الساعة 6:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار 159 من نجع حمادي الساعة 8:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:50 مساءً.

ينطلق قطار 3025 من نجع حمادي الساعة 9:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 4:40 عصرًا.

ينطلق قطار 157 من نجع حمادي الساعة 9:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:40 مساءً.

ينطلق قطار 975 من نجع حمادي الساعة 9:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق قطار 2011 من نجع حمادي الساعة 10:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار 81 من نجع حمادي الساعة 10:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

ينطلق قطار 981 من نجع حمادي الساعة 11:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

ينطلق قطار 983 من نجع حمادي الساعة 12:55 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

ينطلق قطار 935 من نجع حمادي الساعة 2:25 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

ينطلق قطار 3007 من نجع حمادي الساعة 2:50 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار 1007 من نجع حمادي الساعة 6:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 2:30 صباحًا.

ينطلق قطار 163 من نجع حمادي الساعة 6:25 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:10 صباحًا.

ينطلق قطار 1013 من نجع حمادي الساعة 6:53 مساءً ويصل القاهرة الساعة 3:55 صباحًا.

ينطلق قطار 2013 من نجع حمادي الساعة 7:36 مساءً ويصل القاهرة الساعة 3:05 صباحًا.

ينطلق قطار 2007 من نجع حمادي الساعة 8:25 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:05 صباحًا.

ينطلق قطار 2015 من نجع حمادي الساعة 8:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:20 صباحًا.

ينطلق قطار 977 من نجع حمادي الساعة 9:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار 83 من نجع حمادي الساعة 9:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 5:30 صباحًا.

ينطلق قطار 1903 من نجع حمادي الساعة 10:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 5:50 صباحًا.

ينطلق قطار 87 من نجع حمادي الساعة 10:29 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:25 صباحًا.

ينطلق قطار 1015 من نجع حمادي الساعة 10:40 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:25 صباحًا.

ينطلق قطار 2009 من نجع حمادي الساعة 11:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:40 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

جدول مواعيد قطارات القاهرة نجع حمادي

ينطلق قطار 1010 من القاهرة الساعة 12:05 منتصف الليل ويصل نجع حمادي الساعة 9:05 صباحًا.

ينطلق قطار 1902 من القاهرة الساعة 12:20 منتصف الليل ويصل نجع حمادي الساعة 8:30 صباحًا.

ينطلق قطار 3006 من القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل ويصل نجع حمادي الساعة 8:45 صباحًا.

ينطلق قطار 934 من القاهرة الساعة 1:15 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 9:25 صباحًا.

ينطلق قطار 974 من القاهرة الساعة 5:20 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 3:55 عصرًا.

ينطلق قطار 1006 من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 2:40 عصرًا.

ينطلق قطار 980 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 4:50 عصرًا.

ينطلق قطار 3008 من القاهرة الساعة 9:40 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 5:25 مساءً.

ينطلق قطار 80 من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار 1004 من القاهرة الساعة 9:30 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 6:05 مساءً.

ينطلق قطار 2010 من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 5:40 مساءً.

ينطلق قطار 158 من القاهرة الساعة 10:35 صباحًا ويصل نجع حمادي الساعة 8:33 مساءً.

ينطلق قطار 982 من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا ويصل نجع حمادي الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق قطار 160 من القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا ويصل نجع حمادي الساعة 10:10 مساءً.

ينطلق قطار 986 من القاهرة الساعة 2:00 عصرًا ويصل نجع حمادي الساعة 10:55 مساءً.

ينطلق قطار 164 من القاهرة الساعة 3:30 عصرًا ويصل نجع حمادي الساعة 12:55 منتصف الليل.

ينطلق قطار 2006 من القاهرة الساعة 5:15 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 1:15 صباحًا.

ينطلق قطار 2012 من القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 1:25 صباحًا.

ينطلق قطار 188 من القاهرة الساعة 6:00 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 5:12 صباحًا.

ينطلق قطار 1014 من القاهرة الساعة 6:50 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 3:38 صباحًا.

ينطلق قطار 988 من القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 3:00 صباحًا.

ينطلق قطار 1086 من القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 3:45 صباحًا.

ينطلق قطار 86 من القاهرة الساعة 7:45 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 4:00 صباحًا.

ينطلق قطار 976 من القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 4:35 صباحًا.

ينطلق قطار 1012 من القاهرة الساعة 8:20 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 5:55 صباحًا.

ينطلق قطار 2014 من القاهرة الساعة 9:00 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار 82 من القاهرة الساعة 9:10 مساءً ويصل نجع حمادي الساعة 5:30 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

كم أسعار تذاكر قطارات نجع حمادي - القاهرة والعكس

قطار مكيف روسي: سعر التذكرة 130 جنيه.

قطار روسي: سعر التذكرة 70 جنيه.

قطار مكيف: سعر التذكرة يتراوح بين 110 و 145 جنيه.

قطار مكيف مطور: سعر التذكرة يتراوح بين 170 و 245 جنيه.

قطار خدمة خاصة: سعر التذكرة يتراوح بين 170 و 245 جنيه.

قطار نوم: سعر التذكرة يتراوح بين 740 و 1150 جنيه.

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