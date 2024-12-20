مواعيد القطارات اليوم الجمعة 20 ديسمبر2024 من القاهرة للمحافظات

بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، يبحث العديد من المسافرين إلى محافظات مصر المختلفة خاصةً أهالى الصعيد، عن مواعيد القطاراتاليوم لتحديد أوقات السفر المناسبة، إذ يزداد الإقبال على القطارات لمعرفة مواعيد القطارات اليوم خاصةً خط القاهرة للصعيد .

ويسعى الركاب إلى معرفة تفاصيل مواعيد القطارات وأسعار التذاكر لضمان رحلة مريحة وسريعة، كما أتاحت العديد من القطارات الحجز المسبق من خلال الطرق التي أتاحتها هيئة السكة الحديد، عبر منظومة الحجز الالكتروني، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز مواعيد القطارات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 20 ديسمبر2024

جدول مواعيد قطارات خط الإسكندرية- القاهرة

قطار رقم 1904 مكيف H 1 إكسبريس مكيف، موعد القيام 5.00 صباحاً، الوصول 8.40 صباحاً، مراكز القاهرة

قطار رقم 8 روسى، موعد القيام 5.10 صباحاً، الوصول 9.15 صباحاً، مراكز القاهرة

قطار رقم 3008 روسى مكيف، موعد القيام 5.45 صباحاً، الوصول 8.30 صباحاً، محافظات القاهرة ولا يقف في بنها

قطار رقم 902 مكيف H 1 موعد القيام 6.00 صباحاً، الوصول 9.25 صباحاً، مراكز القاهرة

قطار رقم 2022 تالجو H1 موعد القيام 7.00 صباحاً، الوصول 9.35 صباحاً، مباشر القاهرة

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد

قطار رقم 158 روسى موعد القيام 7.15 صباحاً، الوصول 10.25 مساء، محافظات الأقصر

قطار رقم 906 H1 VIP موعد القيام 7.30 صباحا، الوصول 10.05 صباحاً، مباشر القاهرة

قطار رقم 900 مكيف H1، موعد القيام .8.15 مساء، الوصول 10.20 مساء، محافظات القاهرة

قطار رقم 3024 روسى مكيف موعد القيام 10 صباحاً، الوصول 12.40 صباحاً،محافظات القاهرة

قطار رقم 912 مكيف H1، موعد القيام 11.00 صباحاً الوصول 13.55 مساء، محافظات ولا يقف في دمنهور

قطار رقم 164 روسى موعد القيام 12.00 صباحاً، الوصول 15.15 مساء، محافظات أسوان

قطار رقم 914 مكيف H1 موعد القيام 13.00 مساء، الوصول 16.20 مساء، مراكز القاهرة

قطار رقم 2024 تالجو H1، موعد القيام 14.00 مساء، الوصول 16.30 مساء، مراكز القاهرة

قطار رقم 24 روسى موعد القيام 14.30 مساء، الوصول 18.40 مساء، مراكز القاهرة

قطار رقم 914 VIP H1، موعد القيام 15.00 مساء، الوصول 17.30 مساء، مباشر القاهرة

قطار رقم 922 مكيف H1، موعد القيام 15.30 مساء، الوصول 18.30 مساء، محافظات القاهرة

قطار رقم 196 مكيف تحيا مصر، موعد القيام 15.40 مساء، الوصول 19.35 مساء، إسكندرية- الفيوم

قطار رقم 118 روسى موعد القيام 17.10 مساء، الوصول 22.20 صباحاً، مراكز منوف

قطار رقم 88 مكيف H1، قيام 17.50 ووصل 21.50 محافظات القاهرة- أسوان

قطار رقم 928 مكيف H1، قيام 19.00 وصول 21.50 إسكندرية- القاهرة

قطار رقم 1008 روسى، قيام 19.35 وصول 23.15 إسكندرية- أسوان

قطار رقم 2008 VIP H1، قيام 20.00 وصول 23.00 مباشر القاهرة- أسوان

قطار رقم 930 مكيف H1، قيام 20.00 وصول 23.25 محافظات القاهرة

قطار رقم 3006 مكيف روسى قيام 21.45 وصول 00.50 صباحاً إسكندرية- القاهرة- أسوان

قطار رقم 934 VIP H1، قيام 22.15 وصول 1.15 صباحاً إسكندرية- القاهرة- الأقصر

قطار رقم 36 روسى قيام 22.25 وصول 00.45 صباحأً مراكز لطنطا

قطار رقم 3020 تالتة مكيف قيام 23.00 وصول 00.35 طنطا محافظات المنصورة

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات بورسعيد القاهرة

ينطلق قطار رقم 952 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 5:30 صباحًا، ويصل إلىمحطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00.

ينطلق قطار رقم 186 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 8:30 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30.



ينطلق قطار رقم 956 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 1:20 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:45.



ينطلق قطار رقم 3016 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 3:15 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:20.



ينطلق قطار رقم 960 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 6:35 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00.

مواعيد القطارات بين القاهرة و طنطا

قطار رقم 163 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 5:52 صباحًا.



قطار رقم 119 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 7:55 صباحًا.



قطار رقم 535 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:05 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 8:45 صباحًا.

القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة)

وفيما يلي سمعرض لكم من خلال الموجز مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة)، والتي جاءت كالتالي:

قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16.40

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.05 ظهرا.

قطار رقم 2007 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 إسبانى مطور أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1903 ثالثة مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 21.05 مساء.

قطار رقم 989 إسبانى مطور/ أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا يصل 15.35.

قطار رقم 937 مكيف يقوم من محطة المنيا الساعة 14.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

قطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة يقوم الساعة 6.00 ويصل الساعة 18.50

قطار رقم 977 VIP الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة – مكيف- موعد قيامه الساعة 7.05 ويصل 13.05.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17.40.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة – ثالثة مكيفة - موعد قيامه الساعة 3.20 صباح ويصل الساعة 9.20.

قطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا ويصل 21.20.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 833 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 9.30 مساء ويصل القاهرة 17.10.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 8.00 ويصل 21.00.

قطار رقم 1007 نجع حمادى القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 18.10مسا ويصل 2.30.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا ويصل 9.10.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا ويصل 14.00.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (تحيا مصر) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.

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