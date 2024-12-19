مواعيد القطارات اليوم الخميس 19-12-2024 المكيفة والروسي

شهدت الساعات الأخيرة زيادة في البحث عن مواعيد القطارات اليوم، الخميس 19 ديسمبر 2024، خاصةً القطارات المكيفة والروسي والتالجو، المتجهة من الإسكندرية إلى أسوان والعكس، حيث يولي العديد من الركاب أهمية كبيرة لهذه المواعيد لتخطيط رحلاتهم على خطوط السكك الحديدية الرئيسية.

وينشر موقع "الموجز" في هذا التقرير، مواعيد القطارات اليوم، بما في ذلك القطارات التالجو، التي تعمل على خط "القاهرة- الإسكندرية".

مواعيد القطارات اليوم التالجو خط «القاهرة- الإسكندرية»

- القطار رقم 2025 ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023 يغادر القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية في الساعة 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022، التالجو من الإسكندرية إلى القاهرة، يبدأ رحلته الساعة 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024 ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027 يغادر القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية في الساعة 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026 ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم التالجو والمكيفة على خط القاهرة وأسوان

- القطار رقم 2030 ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ليصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباحًا في اليوم التالي.

- القطار رقم 2031 يغادر أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم



مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - الإسكندرية

- القطار رقم 903 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا متجهًا إلى الإسكندرية.

- القطار رقم 905 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا إلى الإسكندرية مباشرًا.

- القطار رقم 901 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

- القطار رقم 913 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا مباشرًا إلى الإسكندرية.

- القطار رقم 919 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921 مكيف، ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

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