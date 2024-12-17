مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. تشهد محركات البحث في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، عمليات بحث مكثفة من قبل المواطنين لمعرفة مواعيد القطارات المتجهة من قبلي إلى بحري والعكس، وذلك وسط استعدادات المواطنين للتنقل بين المحافظات، وتزداد أهمية هذه المواعيد خاصة فيما يتعلق بالقطارات المكيفة والروسية والتالجو، التي تعد الخيار الأول للكثيرين نظرًا لراحة وسرعة خدماتها.

ويظهر البحث على محرك "جوجل" حرصًا متزايدًا من قبل المواطنين على الاطمئنان إلى مواعيد القطارات وتوافر أماكن شاغرة، خصوصًا مع كثافة حركة السفر في هذا الموسم، ويسعى العديد من الركاب للحصول على تفاصيل دقيقة حول توقيتات القطارات وأماكن الانطلاق، لضمان السفر بشكل مريح وآمن، وفةى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسيوط

ينطلق قطار 974 في الساعة 5:30 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 1006 في الساعة 6:00 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 978 في الساعة 6:30 صباحاً (VIP).

ينطلق قطار 980 في الساعة 8:00 صباحاً (VIP).

ينطلق قطار 80 في الساعة 8:30 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 1004 في الساعة 9:30 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 2010 في الساعة 10:00 صباحاً (أسباني).

ينطلق قطار 158 في الساعة 10:30 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 982 في الساعة 12:00 ظهراً (أسباني).

ينطلق قطار 160 في الساعة 12:15 ظهراً (روسي).

ينطلق قطار 986 في الساعة 1:00 ظهراً (أسباني).



ينطلق قطار 186 في الساعة 1:30 ظهراً (سياحي بعربات مكيفة ومحسنة).

ينطلق قطار 970 في الساعة 2:00 ظهراً (أسباني).

ينطلق قطار 162 في الساعة 2:20 ظهراً (روسي).

ينطلق قطار 164 في الساعة 3:30 عصراً (روسي).

ينطلق قطار 990 في الساعة 4:00 عصراً (أسباني).

ينطلق قطار 972 في الساعة 4:20 عصراً (روسي).

ينطلق قطار 2006 في الساعة 5:15 مساءً (VIP).

ينطلق قطار 2012 في الساعة 5:30 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 872 في الساعة 5:45 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 188 في الساعة 6:00 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 1014 في الساعة 6:50 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 988 في الساعة 7:00 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 88 في الساعة 8:00 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 1012 في الساعة 8:20 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 2014 في الساعة 9:00 مساءً (VIP).

ينطلق قطار 976 في الساعة 9:30 مساءً (VIP).

ينطلق قطار 996 في الساعة 10:00 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 90 في الساعة 10:15 مساءً (محسن).

ينطلق قطار 2008 في الساعة 11:00 مساءً (VIP).

ينطلق قطار 1008 في الساعة 11:15 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 890 في الساعة 11:30 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 1010 في الساعة 12:05 ليلاً (روسي).

ينطلق قطار 1902 في الساعة 12:20 ليلاً (أسباني).

ينطلق قطار 934 في الساعة 1:10 ليلاً (VIP).

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من أسيوط إلى القاهرة

ينطلق قطار 977 في الساعة 12:10 ليلاً (VIP).

ينطلق قطار 1903 في الساعة 1:05 ليلاً (أسباني).

ينطلق قطار 1015 في الساعة 1:45 ليلاً (روسي).

ينطلق قطار 2009 في الساعة 2:00 ليلاً (VIP).

ينطلق قطار 185 في الساعة 2:10 ليلاً (سياحي بعربات مكيفة ومميزة).

ينطلق قطار 973 في الساعة 2:20 ليلاً (روسي).

ينطلق قطار 1009 في الساعة 2:55 ليلاً (روسي).

ينطلق قطار 871 في الساعة 3:20 ليلاً (أسباني).

ينطلق قطار 997 في الساعة 4:35 فجراً (أسباني).

ينطلق قطار 187 في الساعة 4:45 ليلاً (روسي).

ينطلق قطار 89 في الساعة 5:45 صباحاً (أسباني).

ينطلق قطار 165 في الساعة 6:00 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 989 في الساعة 6:40 صباحاً (أسباني).

ينطلق قطار 971 في الساعة 7:05 صباحاً (أسباني).

ينطلق قطار 1011 في الساعة 7:40 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 991 في الساعة 8:20 صباحاً (أسباني).

ينطلق قطار 91 في الساعة 8:50 صباحاً (محسن).

ينطلق قطار 833 في الساعة 9:30 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 987 في الساعة 10:15 صباحاً (أسباني).

ينطلق قطار 159 في الساعة 11:35 صباحاً (روسي).

ينطلق قطار 891 في الساعة 12:35 ظهراً (أسباني).

ينطلق قطار 2011 في الساعة 1:00 ظهراً (أسباني).

ينطلق قطار 157 في الساعة 1:10 ظهراً (روسي).

ينطلق قطار 975 في الساعة 1:50 ظهراً (روسي).

ينطلق قطار 81 في الساعة 2:20 ظهراً (روسي).

ينطلق قطار 981 في الساعة 2:35 ظهراً (VIP).

ينطلق قطار 979 في الساعة 3:00 عصراً (VIP).

ينطلق قطار 983 في الساعة 4:30 عصراً (أسباني).

ينطلق قطار 935 في الساعة 5:15 مساءً (VIP).

ينطلق قطار 1007 في الساعة 9:10 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 163 في الساعة 9:55 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 2013 في الساعة 10:10 مساءً (أسباني).

ينطلق قطار 1013 في الساعة 10:30 مساءً (روسي).

ينطلق قطار 2007 في الساعة 11:20 مساءً (VIP).

ينطلق قطار 2015 في الساعة 11:30 مساءً (VIP).

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات قنا القاهرة

قطار رقم 1087 قطار نوم: ينطلق من قنا الساعة 12:20 منتصف الليل ويصل القاهرة الساعة 9:40 صباحًا.

قطار رقم 85 قطار نوم: ينطلق من قنا الساعة 12:30 منتصف الليل ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحًا.

قطار رقم 997 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 1:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

قطار رقم 89 قطار مكيف مطور: ينطلق من قنا الساعة 1:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

قطار رقم 989 قطار مكيف مطور: ينطلق من قنا الساعة 3:05 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:35 صباحًا.

قطار رقم 1011 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 3:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:15 ظهرًا.

قطار رقم 91 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 4:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 2:50 عصرًا.

قطار رقم 833 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 5:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 987 قطار مكيف: ينطلق من قنا الساعة 6:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

قطار رقم 159 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 7:05 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:50 مساءً.

قطار رقم 3025 قطار مكيف روسي: ينطلق من قنا الساعة 8:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 4:40 عصرًا.

قطار رقم 157 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 8:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:40 مساءً.

قطار رقم 975 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 9:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

قطار رقم 2011 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 9:30 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 81 قطار مكيف روسي: ينطلق من قنا الساعة 9:45 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

قطار رقم 981 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 10:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

قطار رقم 983 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 12:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

قطار رقم 935 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 1:35 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

قطار رقم 3007 قطار مكيف روسي: ينطلق من قنا الساعة 2:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 163 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 5:30 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 4:10 صباحًا.

قطار رقم 1013 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 6:05 مساءً ويصل القاهرة الساعة 3:55 صباحًا.

قطار رقم 2013 قطار مكيف روسي: ينطلق من قنا الساعة 6:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 3:05 صباحًا.

قطار رقم 2007 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 7:25 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:08 صباحًا.

قطار رقم 2015 قطار مكيف مطور: ينطلق من قنا الساعة 8:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:20 صباحًا.

قطار رقم 977 قطار خدمة خاصة: ينطلق من قنا الساعة 8:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 83 قطار نوم: ينطلق من قنا الساعة 8:40 مساءً ويصل القاهرة الساعة 5:30 صباحًا.

قطار رقم 1903 قطار مكيف روسي: ينطلق من قنا الساعة 9:05 مساءً ويصل القاهرة الساعة 5:50 صباحًا.

قطار رقم 87 قطار نوم: ينطلق من قنا الساعة 9:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:25 صباحًا.

قطار رقم 1015 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 9:48 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:25 صباحًا.

قطار رقم 2009 قطار مكيف مطور: ينطلق من قنا الساعة 10:15 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:40 صباحًا.

قطار رقم 2031 قطار تالجو: ينطلق من قنا الساعة 10:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 1085 قطار نوم: ينطلق من قنا الساعة 11:06 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:30 صباحًا.

قطار رقم 1009 قطار مكيف روسي: ينطلق من قنا الساعة 11:23 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:05 صباحًا.

قطار رقم 187 قطار روسي: ينطلق من قنا الساعة 11:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة قنا

قطار رقم 1010 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 12:05 منتصف الليل ويصل قنا الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 1902 قطار مكيف مطور: ينطلق من القاهرة الساعة 12:20 منتصف الليل ويصل قنا الساعة 9:20 صباحًا.

قطار رقم 3006 قطار مكيف روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل ويصل قنا الساعة 9:35 صباحًا.

قطار رقم 934 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 1:15 صباحًا ويصل قنا الساعة 10:15 صباحًا.

قطار رقم 974 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 5:20 صباحًا ويصل قنا الساعة 4:50 عصرًا.

قطار رقم 980 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل قنا الساعة 5:40 مساءً.

قطار رقم 3008 قطار مكيف روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 8:40 صباحًا ويصل قنا الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 80 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا ويصل قنا الساعة 9:10 مساءً.

قطار رقم 1004 قطار مكيف روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 9:30 صباحًا ويصل قنا الساعة 6:50 مساءً.

قطار رقم 2010 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا ويصل قنا الساعة 6:25 مساءً.

قطار رقم 158 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 10:35 صباحًا ويصل قنا الساعة 9:30 مساءً.

قطار رقم 982 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا ويصل قنا الساعة 10:00 مساءً.

قطار رقم 160 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا ويصل قنا الساعة 11:05 مساءً.

قطار رقم 986 قطار مكيف: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 عصرًا ويصل قنا الساعة 11:45 مساءً.

قطار رقم 164 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 3:30 عصرًا ويصل قنا الساعة 2:15 صباحًا.

قطار رقم 2006 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 مساءً ويصل قنا الساعة 2:05 صباحًا.

قطار رقم 2012 قطار مكيف روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل قنا الساعة 2:25 صباحًا.

قطار رقم 188 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 مساءً ويصل قنا الساعة 6:05 صباحًا.

قطار رقم 1014 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 6:50 مساءً ويصل قنا الساعة 4:29 صباحًا.

قطار رقم 2030 قطار تالجو: ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل قنا الساعة 2:55 صباحًا.

قطار رقم 988 قطار مكيف روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل قنا الساعة 3:50 صباحًا.

قطار رقم 1086 قطار نوم: ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل قنا الساعة 4:35 صباحًا.

قطار رقم 84 قطار نوم: ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل قنا الساعة 4:10 صباحًا.

قطار رقم 86 قطار نوم: ينطلق من القاهرة الساعة 7:45 مساءً ويصل قنا الساعة 4:55 صباحًا.

قطار رقم 976 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل قنا الساعة 5:25 صباحًا.

قطار رقم 1012 قطار مكيف روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 8:20 مساءً ويصل قنا الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 1084 قطار نوم: ينطلق من القاهرة الساعة 8:35 مساءً ويصل قنا الساعة 5:15 صباحًا.

قطار رقم 2014 قطار مكيف مطور: ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 مساءً ويصل قنا الساعة 5:45 صباحًا.

قطار رقم 82 قطار نوم: ينطلق من القاهرة الساعة 9:10 مساءً ويصل قنا الساعة 6:40 صباحًا.

قطار رقم 88 قطار مكيف مطور: ينطلق من القاهرة الساعة 9:25 مساءً ويصل قنا الساعة 7:25 صباحًا.

قطار رقم 996 قطار خدمة خاصة: ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل قنا الساعة 7:15 صباحًا.

قطار رقم 90 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 10:10 مساءً ويصل قنا الساعة 8:38 صباحًا.

قطار رقم 2008 قطار مكيف مطور: ينطلق من القاهرة الساعة 11:00 مساءً ويصل قنا الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 1008 قطار روسي: ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل قنا الساعة 8:20 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات قنا - القاهرة والعكس

تذكرة قطار مكيف روسي: 135 جنيه.

تذكرة قطار روسي: 75 جنيه.

تذاكر قطار مكيف: تتراوح بين 115 و 155 جنيه.

تذاكر قطار مكيف مطور: تتراوح بين 175 و 265 جنيه.

تذاكر قطار خدمة خاصة: تتراوح بين 175 و 265 جنيه.

تذاكر قطار تالجو: تتراوح بين 350 و 550 جنيه.

تذاكر قطار نوم: تتراوح بين 740 و 1150 جنيه.

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