مواعيد القطارات اليوم الأحد 15-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع بداية الأسبوع وعودة العديد من المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم، يتزايد الاهتمام بـ مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات. حيث تشهد محطات القطارات ازدحامًا ملحوظًا، خاصة في الأيام التي تسبق بداية الأسبوع، مثل يوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

وفي هذه الأيام، تتوفر العديد من القطارات التي تربط القاهرة بالمحافظات المختلفة، مثل الإسكندرية، طنطا، المنصورة، أسيوط، وسوهاج. وتتنوع القطارات بين السريعة والمكيفة، بالإضافة إلى قطارات النوم لرحلات المساء، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

طرق حجز تذاكر القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدة طرق لحجز تذاكر القطارات، وتشمل:

الحجز عبر الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر. الحجز من خلال تطبيق سكك حديد مصر على الهاتف المحمول. الحجز باستخدام ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. الحجز عبر شركات التحصيل الإلكترونية مثل أمان، فوري، كاش كول، وخدماتي، وضامن وغيرها.

أسعار تذاكر القطارات

تبدأ أسعار تذاكر القطارات من 10 جنيهات وتصل إلى 700 جنيه، حسب نوع القطار والمسافة.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى أسوان

تختلف أسعار القطارات بين القاهرة وأسوان بناءً على نوع القطار، كالتالي:

قطار التالجو درجة أولى: 700 جنيه.

قطار التالجو درجة ثانية: 550 جنيه.

قطار النوم: يختلف حسب التصنيف.

القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات الصعيد

تأتي أسعار تذاكر قطارات الصعيد على النحو التالي:

قطار التالجو درجة أولى من القاهرة إلى المنيا أو أسيوط: 350 جنيه.

قطار التالجو درجة أولى من القاهرة إلى قنا: 550 جنيه.

قطار التالجو درجة أولى من القاهرة إلى الأقصر: 600 جنيه.

قطار التالجو درجة ثانية من القاهرة إلى أسيوط أو المنيا: 250 جنيه.

قطار التالجو درجة ثانية من القاهرة إلى سوهاج: 300 جنيه.

قطار التالجو درجة ثانية من القاهرة إلى قنا: 350 جنيه.

قطار التالجو درجة ثانية من القاهرة إلى الأقصر: 400 جنيه.

مواعيد قطارات طنطا القاهرة

قطار رقم 942 - 943: يخرج الساعة 3:55 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 5:00 صباحًا إلى القاهرة.

قطار رقم 2: يخرج الساعة 4:25 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 6:25 صباحًا إلى القاهرة.

قطار رقم 774: يخرج الساعة 4:27 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 5:35 صباحًا إلى القاهرة.

قطار رقم 775: يخرج الساعة 4:27 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 5:35 صباحًا إلى القاهرة.

قطار رقم 1190: يخرج الساعة 4:40 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 7:35 صباحًا إلى القاهرة.

قطار رقم 808: يخرج الساعة 5:00 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 6:50 صباحًا إلى القاهرة.

قطار رقم 534: يخرج الساعة 5:10 صباحًا من طنطا ويصل الساعة 8:45 صباحًا إلى القاهرة.

القطارات اليوم والمواعيد

مواعيد قطارات القاهرة طنطا

قطار رقم 163: يخرج الساعة 4:10 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 5:52 صباحًا إلى طنطا.

قطار رقم 119: يخرج الساعة 5:00 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 7:55 صباحًا إلى طنطا.

قطار رقم 535: يخرج الساعة 5:05 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 8:45 صباحًا إلى طنطا.

قطار رقم 939 - 940: يخرج الساعة 5:50 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 7:12 صباحًا إلى طنطا.

قطار رقم 903: يخرج الساعة 6:00 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 7:34 صباحًا إلى طنطا.

قطار رقم 7: يخرج الساعة 6:20 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 8:05 صباحًا إلى طنطا.

قطار رقم 537: يخرج الساعة 6:20 صباحًا من القاهرة ويصل الساعة 9:25 صباحًا إلى طنطا.

مواعيد قطارات المنصورة طنطا

ينطلق قطار رقم 808 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 3:40 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 38 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 3:50 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 5:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 584 - 585 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:15 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 6:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 948 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:35 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 6:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 40 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:55 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 10:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 42 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 6:50 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 8:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 964 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:35 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 8:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 44 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:45 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 9:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 566 - 567 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 9:00 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 10:22 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 48 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 9:15 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 10:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 50 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 10:25 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 52 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 11:30 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 268 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 1:00 ظهرًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 2:35 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 54 - 56 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 2:20 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 3:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 966 من نوع قطار مختلط روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 3:05 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 4:40 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 58 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 3:20 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 4:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 60 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 4:30 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 6:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 516 - 517 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:15 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 6:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 994 من نوع قطار مختلط من محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:45 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 298 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 6:10 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 7:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3021 - 3022 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:15 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 2:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 64 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:25 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 968 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنصورة في الساعة 8:55 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 2:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 66 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 10:00 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 11:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 72 من نوع قطار محسن من محطة قطارات المنصورة في الساعة 11:05 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات طنطا في الساعة 12:35 منتصف الليل.

مواعيد القطارات طنطا اليوم

مواعيد قطارات طنطا المنصورة

ينطلق قطار رقم 3020 - 3019 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 12:40 منتصف الليل، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 1:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 47 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:45 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 6:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 49 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 6:00 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 51 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:00 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 8:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 297 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:45 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 53 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 9:30 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 11:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 967 من نوع قطار روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 11:10 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 12:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 55 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 12:00 ظهرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 59 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 1:15 ظهرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 2:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 61 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 2:20 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 4:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 949 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:00 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 4:10 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 965 من نوع قطار مختلط روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:35 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 4:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 63 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:35 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 586 - 587 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:30 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 5:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 65 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:50 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 6:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 67 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 5:30 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 807 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 6:00 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 7:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 69 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:35 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 9:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 568 - 569 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 8:10 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 71 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 8:30 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 969 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 9:15 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 10:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 39 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 10:10 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 11:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 518 - 519 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات طنطا في الساعة 11:10 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 12:15 منتصف الليل.

ينطلق قطار رقم 41 من نوع قطار محسن من محطة قطارات طنطا في الساعة 11:20 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات المنصورة في الساعة 12:50 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

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