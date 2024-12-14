مواعيد القطارات اليوم السبت 14-12-2024 من القاهرة لجميع المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع بداية الأسبوع، يتزايد اهتمام المواطنين بمواعيد القطارات ، خاصة اليوم السبت 14-12-2024، حيث يبحث الكثيرون عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى مختلف المحافظات لتخطيط سفرهم بسهولة.

و تختلف مواعيد القطارات بحسب الوجهات والأنواع، سواء كانت قطارات فاخرة أو مكيفة أو قطارات النوم. وتشهد محطات القطارات حركة نشطة في هذا اليوم، حيث يحرص المواطنون على التواجد مبكرًا لضمان الحصول على مقاعد والتأكد من مواعيد انطلاق القطارات.

مواعيد القطارات اليوم

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات التالجو على خط "القاهرة - إسكندرية"

ينطلق القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2022 تالجو من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطارات التالجو على خط "القاهرة - أسوان"

ينطلق القطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط "القاهرة - الإسكندرية"

ينطلق القطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 7:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية إلى الأقصر الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات خط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس بعربات "تحيا مصر"

ينطلق قطار 787 من بشتيل الساعة 05:10 ويصل السادات الساعة 07:50، ولا يعمل أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

ينطلق قطار 788 من السادات الساعة 15:55 ويصل بشتيل الساعة 18:30، ولا يعمل أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

مواعيد قطارات التالجو

ينطلق قطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2024 من القاهرة الساعة 2:00 مساءً ويصل الأقصر الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2027 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسي

ينطلق قطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 7:15 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق قطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية الساعة 10:15 مساءً ويصل الأقصر.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات منيا القمح القاهرة

ينطلق قطار رقم 944 من منيا القمح الساعة 6:04 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 946 من منيا القمح الساعة 6:49 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 952 من منيا القمح الساعة 8:43 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 من منيا القمح الساعة 11:50 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 954 من منيا القمح الساعة 2:32 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 3:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 956 من منيا القمح الساعة 4:37 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 5:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3016 من منيا القمح الساعة 6:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 594 من منيا القمح الساعة 6:52 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 960 من منيا القمح الساعة 9:57 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 962 من منيا القمح الساعة 11:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:40 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة منيا القمح

ينطلق قطار رقم 3015 من القاهرة الساعة 4:50 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 5:53 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 593 من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 6:16 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 941 من القاهرة الساعة 5:15 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 6:37 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 945 من القاهرة الساعة 6:10 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 7:12 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1113 من القاهرة الساعة 7:25 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 8:57 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 من القاهرة الساعة 9:10 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 10:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 951 من القاهرة الساعة 11:30 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 12:51 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 955 من القاهرة الساعة 2:40 ظهرًا ويصل منيا القمح الساعة 3:53 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 957 من القاهرة الساعة 3:40 عصرًا ويصل منيا القمح الساعة 4:58 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 961 من القاهرة الساعة 5:40 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 6:43 مساءً.

ينطلق قطار رقم 959 من القاهرة الساعة 7:50 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 9:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 339 من القاهرة الساعة 8:40 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 963 من القاهرة الساعة 9:45 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات منية القمح – القاهرة

تتراوح أسعار تذاكر قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار مختلط بين 10 و 35 جنيه.

تتراوح أسعار تذاكر قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار مختلط روسي بين 20 و 25 جنيه.

سعر تذكرة قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي هو 25 جنيه.

سعر تذكرة قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار محسن هو 10 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية – القاهرة

سعر تذكرة القطار المحسن المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس هو 25 جنيه.

سعر تذكرة القطار الروسي المكيفة المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس هو 60 جنيه.

سعر تذكرة القطار المكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس:

65 جنيه للدرجة الثانية

80 جنيه للدرجة الأولى.

سعر تذكرة القطار الروسي العادي المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس هو 40 جنيه.

سعر تذكرة القطار الخدمة الخاصة المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس:

115 جنيه للدرجة الثانية

145 جنيه للدرجة الأولى.

مواعيد القطارات اليوم

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