مواعيد القطارات اليوم الإثنين 16-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع انتهاء الإجازة الأسبوعية، يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد القطارات للسفر إلى مختلف المحافظات. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، وذلك للقطارات المكيفة والروسي التي تعمل على الوجهين البحري والقبلي، من محطة "الإسكندرية" إلى "أسوان" والعكس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الهيئة لتوفير خدمات مريحة وآمنة للمسافرين، خاصة في ظل زيادة الإقبال على السفر في بداية الأسبوع، وفي هذا السياق ينشر موقع الموج في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطار التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية

ينطلق قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار التالجو على خط القاهرة - أسوان

ينطلق قطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - الإسكندرية

ينطلق قطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 7:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط الإسكندرية - القاهرة

ينطلق قطار رقم 8 روسي تهوية من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3024 ثالثة مكيفة من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 902 مكيف من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 906 مكيف من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 900 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 912 مكيف من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 914 مكيف من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 916 مكيف من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 922 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 928 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 930 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 920 مكيف من الإسكندرية الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 18 روسي من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 28 روسي من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات منوف

مواعيد قطارات منوف القاهرة

ينطلق قطار رقم 512 من محطة قطارات منوف في الساعة 4:00 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 530 من محطة قطارات منوف في الساعة 4:15 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 532 من محطة قطارات منوف في الساعة 5:21 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1190 من محطة قطارات منوف في الساعة 5:52 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 534 من محطة قطارات منوف في الساعة 6:22 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 8:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 538 من محطة قطارات منوف في الساعة 7:12 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 9:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 540 من محطة قطارات منوف في الساعة 8:05 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 122 من محطة قطارات منوف في الساعة 8:31 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 124 من محطة قطارات منوف في الساعة 9:15 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 11:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 544 من محطة قطارات منوف في الساعة 10:59 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 562 من محطة قطارات منوف في الساعة 12:45 ظهرًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 3:00 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 546 من محطة قطارات منوف في الساعة 2:36 عصرًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 5:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 548 من محطة قطارات منوف في الساعة 3:49 عصرًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 550 من محطة قطارات منوف في الساعة 4:42 عصرًا، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:55 مساءً.

ينطلق قطار رقم 552 من محطة قطارات منوف في الساعة 5:15 مساءً، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 554 من محطة قطارات منوف في الساعة 6:26 مساءً، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 8:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 556 من محطة قطارات منوف في الساعة 7:45 مساءً، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 9:55 مساءً.

ينطلق قطار رقم 118 من محطة قطارات منوف في الساعة 8:29 مساءً، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 558 من محطة قطارات منوف في الساعة 10:10 مساءً، ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 12:10 منتصف الليل.

مواعيد قطارات القاهرة منوف

مواعيد قطارات القاهرة منوف

ينطلق قطار رقم 533 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 6:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 119 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 6:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 535 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:15 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 7:34 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 537 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:20 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 8:23 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 539 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:20 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 9:39 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 543 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:10 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 545 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:05 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 1:06 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 547 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:05 ظهرًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 2:05 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 549 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:20 ظهرًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 3:27 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 121 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:30 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 4:31 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 551 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:00 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 5:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1191 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:50 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 5:33 مساءً.

ينطلق قطار رقم 553 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 6:12 مساءً.

ينطلق قطار رقم 555 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:05 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 7:14 مساءً.

ينطلق قطار رقم 563 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:30 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 7:41 مساءً.

ينطلق قطار رقم 557 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:40 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 9:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 123 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:00 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 9:37 مساءً.

ينطلق قطار رقم 561 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:25 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 11:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 529 من نوع قطار محسن من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:10 مساءً، ويصل إلى محطة قطارات منوف في الساعة 1:05 صباحًا.

أسعار تذاكر القطارات

أسعار تذاكر القطارات بين منوف والقاهرة والعكس

تتفاوت أسعار تذاكر القطارات بين منوف والقاهرة والعكس كالتالي:

تذكرة قطار محسن بين القاهرة ومنوف (والعكس) بسعر 10 جنيه.

تذكرة قطار روسي بين القاهرة ومنوف (والعكس) بسعر 20 جنيه.

تذكرة قطار مكيف روسي بين القاهرة ومنوف (والعكس) بسعر 25 جنيه.

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