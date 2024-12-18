مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. تعتبر سكك حديد مصر من وسائل النقل الرئيسية التي تربط بين القاهرة وبقية المحافظات، وفي هذا السياق، تعد مواعيد القطارات عاملاً مهماً للركاب الذين يعتمدون على السكك الحديدية في تنقلاتهم اليومية.

ويقدم قطاع السكك الحديدية في مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مجموعة من الرحلات من القاهرة إلى مختلف المحافظات، مع توافر قطارات متنوعة تتناسب مع احتياجات الركاب سواء من حيث الراحة أو السرعة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز في هذا التقرير مواعيد القطارات اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024 من القاهرة إلى أهم المحافظات المصرية، مع تفاصيل دقيقة حول نوع القطارات المتاحة.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات بورسعيد القاهرة

ينطلق قطار رقم 952 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 5:30 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00.

ينطلق قطار رقم 186 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 8:30 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30.

ينطلق قطار رقم 956 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 1:20 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:45.

ينطلق قطار رقم 3016 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 3:15 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:20.

ينطلق قطار رقم 960 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 6:35 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00.

مواعيد قطارات القاهرة بورسعيد

ينطلق قطار رقم 3015 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة في الساعة 4:50 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد في الساعة 9:00.

ينطلق قطار رقم 945 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة في الساعة 6:10 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد في الساعة 10:30.

ينطلق قطار رقم 185 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة في الساعة 9:10 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد في الساعة 1:05.

ينطلق قطار رقم 951 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة في الساعة 11:30 صباحًا، ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد في الساعة 4:05.

ينطلق قطار رقم 955 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة في الساعة 2:40 عصرًا، ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد في الساعة 7:05.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات بين القاهرة و طنطا

قطار رقم 163 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 5:52 صباحًا.

قطار رقم 119 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 535 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:05 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 8:45 صباحًا.

قطار رقم 939 - 940 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:50 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 7:12 صباحًا.

قطار رقم 903 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 7:34 صباحًا.

قطار رقم 7 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:20 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 8:05 صباحًا.

قطار رقم 537 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:20 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 9:25 صباحًا.

قطار رقم 1205 - 1206 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:45 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 8:36 صباحًا.

قطار رقم 1131 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:00 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 965 من نوع قطار مختلط روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:15 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 8:35 صباحًا.

قطار رقم 901 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:10 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 9:30 صباحًا.

قطار رقم 1015 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:25 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 9:50 صباحًا.

قطار رقم 1109 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:35 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 10:16 صباحًا.

قطار رقم 543 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:10 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 12:35 ظهرًا.

قطار رقم 967 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:30 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 911 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 1211 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:10 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 11:58 صباحًا.

قطار رقم 545 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:05 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 2:15 عصرًا.

قطار رقم 89 من نوع قطار مكيف مطور ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:15 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 12:25 ظهرًا.

قطار رقم 913 من نوع قطار مكيف مطور ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا ويصل إلى طنطا الساعة 1:09 ظهرًا.

قطار رقم 547 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:05 ظهرًا ويصل إلى طنطا الساعة 3:10 عصرًا.

قطار رقم 15 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا ويصل إلى طنطا الساعة 1:50 ظهرًا.

قطار رقم 949 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:10 ظهرًا ويصل إلى طنطا الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 549 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:20 ظهرًا ويصل إلى طنطا الساعة 4:40 عصرًا.

قطار رقم 919 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:25 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 4:09 عصرًا.

قطار رقم 121 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:30 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 5:45 مساءً.

قطار رقم 551 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:00 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 915 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:10 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 4:31 عصرًا.

قطار رقم 21 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:25 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 5:09 مساءً.

قطار رقم 1191 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:50 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 6:30 مساءً.

قطار رقم 923 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:00 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 5:30 مساءً.

قطار رقم 553 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 7:20 مساءً.

قطار رقم 807 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:20 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 23 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:30 عصرًا ويصل إلى طنطا الساعة 6:30 مساءً.

قطار رقم 3023 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 555 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:05 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 8:25 مساءً.

قطار رقم 563 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 8:50 مساءً.

قطار رقم 925 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:15 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 7:40 مساءً.

قطار رقم 809 من نوع قطار مختلط روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:25 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 8:00 مساءً.

قطار رقم 3009 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 8:22 مساءً.

قطار رقم 969 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 9:15 مساءً.

قطار رقم 157 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:40 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 8:50 مساءً.

قطار رقم 123 من نوع قطار محسن ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 10:45 مساءً.

قطار رقم 931 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:15 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 9:45 مساءً.

قطار رقم 31 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:45 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 11:34 مساءً.

قطار رقم 17 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:20 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 10:28 مساءً.

قطار رقم 29 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:30 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 11:10 مساءً.

قطار رقم 772 من نوع قطار نوم ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 11:19 مساءً.

قطار رقم 773 من نوع قطار مكيف ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 11:19 مساءً.

قطار رقم 935 من نوع قطار خدمة خاصة ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:30 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 11:37 مساءً.

قطار رقم 3007 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 12:12 منتصف الليل.

قطار رقم 35 من نوع قطار روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:10 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 1:00 صباحًا.

قطار رقم 1933 - 1934 من نوع قطار مكيف روسي ينطلق من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 12:27 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات طنطا القاهرة

قطار رقم 942 - 943 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:55 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 2 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:25 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:25 صباحًا.

قطار رقم 774 من نوع قطار مكيف، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:27 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:35 صباحًا.

قطار رقم 775 من نوع قطار نوم، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:27 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:35 صباحًا.

قطار رقم 1190 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:40 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 808 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 5:00 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 534 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 5:10 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:45 صباحًا.

قطار رقم 1108 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 5:24 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 936 من نوع قطار خدمة خاصة، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 5:40 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 948 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 6:50 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:20 صباحًا.

قطار رقم 540 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 6:50 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:05 صباحًا.

قطار رقم 1904 من نوع قطار مكيف، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:05 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 122 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:15 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 3008 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:28 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 8 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:39 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.

قطار رقم 902 من نوع قطار مكيف، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 7:58 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:25 صباحًا.

قطار رقم 124 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 8:10 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:05 صباحًا.

قطار رقم 964 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 8:55 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

قطار رقم 158 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 9:11 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:35 صباحًا.

قطار رقم 544 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 9:50 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 14 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 9:50 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:55 صباحًا.

قطار رقم 900 من نوع قطار مكيف، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 10:04 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 562 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 11:35 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 3024 من نوع قطار مكيف روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 11:36 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:40 ظهرًا.

قطار رقم 1212 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 11:44 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30 ظهرًا.

قطار رقم 132 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 12:25 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:20 عصرًا.

قطار رقم 912 من نوع قطار مكيف، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 12:41 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:55 ظهرًا.

قطار رقم 546 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 1:15 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:05 مساءً.

قطار رقم 164 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 1:48 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 548 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 2:35 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 914 من نوع قطار مكيف، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 2:55 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:20 عصرًا.

قطار رقم 550 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:30 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:55 مساءً.

قطار رقم 18 من نوع قطار روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:36 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:15 مساءً.

قطار رقم 1208 - 1209 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 3:50 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:20 مساءً.

قطار رقم 552 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:05 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:30 مساءً.

قطار رقم 966 من نوع قطار مختلط روسي، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:40 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 24 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 4:56 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:40 مساءً.

قطار رقم 554 من نوع قطار محسن، ينطلق من محطة قطارات طنطا في الساعة 5:10 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات بورسعيد - القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار بورسعيد - القاهرة والعكس من نوع قطار محسن: 28 جنيه.

سعر تذكرة قطار بورسعيد - القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي: 60 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات طنطا - القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار طنطا - القاهرة والعكس من نوع قطار محسن: 13 جنيه.

سعر تذكرة قطار طنطا - القاهرة والعكس من نوع قطار روسي: 25 جنيه.

سعر تذكرة قطار طنطا - القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي: يتراوح بين 30 و 85 جنيه.

سعر تذكرة قطار طنطا - القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف: يتراوح بين 40 و 50 جنيه.

سعر تذكرة قطار طنطا - القاهرة والعكس من نوع قطار خدمة خاصة: يتراوح بين 70 و 80 جنيه.

سعر تذكرة قطار طنطا - القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف مطور: يتراوح بين 70 و 80 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

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