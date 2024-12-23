السكك الحديدية تكشف عن جدول رحلات قطارات القنطرة شرق - بئر العبد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تحديث مواعيد تشغيل قطارات خط القنطرة شرق-بئر العبد، وبشتيل-السادات باستخدام عربات "تحيا مصر"، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتوفير خدمات أسرع وأرخص للمسافرين، ما يدعم حركة التنقل ويساهم في التنمية الإقليمية، ويعرض الموجز المواعيد.

جدول مواعيد قطارات خط القنطرة شرق بئر العبد (ذهابًا وإيابًا)

توفر الهيئة أربعة قطارات يومية على هذا الخط (قطارات خط القنطرة شرق بئر العبد) لتلبية احتياجات أهالي المنطقة:

القطار 291: ينطلق من محطة القنطرة شرق في تمام الساعة 07:30 صباحًا، ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 صباحًا.

القطار 290: يغادر من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحًا، ليصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرًا.

القطار 293: يبدأ رحلته من القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرًا، ويصل إلى بئر العبد الساعة 14:30.

القطار 292: ينطلق من محطة بئر العبد الساعة 15:00 عصرًا، ويصل إلى القنطرة شرق الساعة 17:00 مساءً.

جميع هذه القطارات تضم 4 عربات من طراز "تحيا مصر" المريحة.

مواعيد القطارات

جدول مواعيد قطارات بشتيل-كفر داوود-السادات (ذهابًا وإيابًا)

لتسهيل حركة المواطنين بين المدن الصناعية والزراعية، تُشغل الهيئة قطارين على هذا الخط، باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية:

القطار 787: يتحرك من محطة بشتيل الساعة 05:10 صباحًا ويصل إلى محطة السادات الساعة 07:50 صباحًا. يتكون القطار من 5 عربات "تحيا مصر".

القطار 788: يغادر من محطة السادات الساعة 15:55 عصرًا، ويصل إلى محطة بشتيل الساعة 18:30 مساءً.

مواعيد القطارات

أهمية هذه الخطوط في خدمة المجتمع

أوضحت الهيئة أن قطارات خط القنطرة شرق بئر العبد يلعب دورًا حيويًا في دعم تنمية سيناء وتوفير وسائل نقل مريحة وميسورة التكلفة لأهالي المنطقة، ما يعزز من التواصل بين سيناء وباقي محافظات مصر، أما خط بشتيل-السادات، فيخدم العديد من العاملين بالمناطق الصناعية والزراعية، ويوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة مقارنة بالخيارات الأخرى.

وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير خدماتها لتلبية احتياجات الركاب وتحقيق راحتهم، مع الحرص على تحسين كفاءة التنقل اليومي في جميع أنحاء الجمهورية.

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