مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. في منتصف الأسبوع، يزداد اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات للتخطيط لسفراتهم بسهولة، خاصة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، سواء كنت تتنقل للعمل أو تزور الأهل والأصدقاء في المحافظات، فإن معرفة مواعيد القطارات توفر عليك الوقت وتضمن لك رحلة مريحة ومنظمة.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان

قطار رقم 1902: ينطلق من القاهرة الساعة 12:20 ص، يصل أسوان الساعة 1:20 م. سعر التذكرة: درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيه.

قطار رقم 980 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ص، يصل أسوان الساعة 10:25 م. سعر التذكرة: درجة أولى 335 جنيه، درجة ثانية 215 جنيه.

قطار رقم 2010: ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 ص، يصل أسوان الساعة 10:55 م. سعر التذكرة: درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيه.

قطار رقم 982: ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 م، يصل أسوان الساعة 2:25 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 335 جنيه، درجة ثانية 215 جنيه.

قطار رقم 2006 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 م، يصل أسوان الساعة 6:00 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 335 جنيه، درجة ثانية 215 جنيه.



قطار رقم 2012: ينطلق من القاهرة الساعة 5:30 م، يصل أسوان الساعة 6:20 م. سعر التذكرة: درجة أولى 335 جنيه، درجة ثانية 215 جنيه.

قطار رقم 2030 (تالجو): ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 م، يصل أسوان الساعة 6:40 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 700 جنيه، درجة ثانية 550 جنيه.

قطار رقم 988: ينطلق من القاهرة الساعة 7:10 م، يصل أسوان الساعة 7:50 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيه.

قطار رقم 2014 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 م، يصل أسوان الساعة 9:40 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 335 جنيه، درجة ثانية 215 جنيه.

قطار رقم 996: ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 م، يصل أسوان الساعة 11:30 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيه.

قطار رقم 2008 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 11:00 م، يصل أسوان الساعة 11:45 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 335 جنيه، درجة ثانية 215 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 119: ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 9:50 ص. سعر التذكرة: 65 جنيه.

قطار رقم 903: ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 2025 (تالجو أسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:30 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

قطار رقم 901 (أكسبريس مكيف أسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:15 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 905 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:30 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 911 (أكسبريس مكيف): ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 1:30 م.

قطار رقم 89 (توربيني): ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ص، يصل الإسكندرية الساعة 1:55 م. سعر التذكرة: درجة أولى 105 جنيه، درجة ثانية 75 جنيه.

قطار رقم 913 (أكسبريس أسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 م، يصل الإسكندرية الساعة 2:50 م. سعر التذكرة: درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 2023 (تالجو): ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 م، يصل الإسكندرية الساعة 4:30 م. سعر التذكرة: درجة أولى 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

قطار رقم 919 (أكسبريس مكيف أسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 2:25 م، يصل الإسكندرية الساعة 6:30 م. سعر التذكرة: درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 917 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 3:00 م، يصل الإسكندرية الساعة 5:30 م. سعر التذكرة: درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 915 (أكسبريس مكيف أسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 3:20 م، يصل الإسكندرية الساعة 6:20 م. سعر التذكرة: درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 921 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 م، يصل الإسكندرية الساعة 8:35 م. سعر التذكرة: درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 2027 (تالجو): ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 م، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 م. سعر التذكرة: درجة أولى 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

قطار رقم 931 (أكسبريس مكيف أسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 م، يصل الإسكندرية الساعة 11:35 م. سعر التذكرة: درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 935 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 10:30 م، يصل الإسكندرية الساعة 1:30 ص. سعر التذكرة: درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات بنها القاهرة

ينطلق قطار رقم 942 - 943 من بنها في الساعة 4:25 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 818 من بنها في الساعة 5:10 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 5:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2 من بنها في الساعة 5:23 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 6:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 808 من بنها في الساعة 5:46 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 6:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1108 من بنها في الساعة 6:11 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 6:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 936 من بنها في الساعة 6:25 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 7:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 944 من بنها في الساعة 6:31 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 7:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3018 من بنها في الساعة 6:54 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 7:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 946 من بنها في الساعة 7:07 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 7:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 810 من بنها في الساعة 7:21 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 948 من بنها في الساعة 7:35 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 8:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1904 من بنها في الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 8:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1914 من بنها في الساعة 8:15 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 8:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 8 من بنها في الساعة 8:23 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 9:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 902 من بنها في الساعة 8:45 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 9:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 952 من بنها في الساعة 9:16 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 964 من بنها في الساعة 9:30 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 158 من بنها في الساعة 9:45 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 14 من بنها في الساعة 10:20 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 900 من بنها في الساعة 10:41 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 11:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3024 من بنها في الساعة 12:05 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 12:40 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 186 من بنها في الساعة 12:10 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1212 من بنها في الساعة 12:31 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 912 من بنها في الساعة 1:15 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 1:55 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 132 من بنها في الساعة 1:29 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 2:20 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 164 من بنها في الساعة 2:35 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 3:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 954 من بنها في الساعة 3:00 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 3:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 914 من بنها في الساعة 3:40 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 4:20 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 18 من بنها في الساعة 4:22 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 5:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1208 - 1209 من بنها في الساعة 4:35 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 5:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 956 من بنها في الساعة 5:00 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 5:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 966 من بنها في الساعة 5:25 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 6:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 24 من بنها في الساعة 5:41 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 6:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 922 من بنها في الساعة 6:10 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 6:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 196 من بنها في الساعة 6:15 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 7:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3016 من بنها في الساعة 6:45 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 7:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 594 من بنها في الساعة 7:20 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 994 من بنها في الساعة 7:45 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 8:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1130 من بنها في الساعة 9:40 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1935 - 1936 من بنها في الساعة 9:50 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 32 من بنها في الساعة 9:55 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 10:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1008 من بنها في الساعة 10:18 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 11:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 960 من بنها في الساعة 10:20 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 930 من بنها في الساعة 10:45 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 11:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 968 من بنها في الساعة 11:05 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 11:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 28 من بنها في الساعة 11:16 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 12:15 منتصف الليل.

ينطلق قطار رقم 962 من بنها في الساعة 11:53 مساءً، ويصل إلى محطة مصر في الساعة 12:40 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات بين القاهرة وبنها

ينطلق قطار 163 (قطار روسي): من القاهرة الساعة 4:10 صباحًا، يصل بنها الساعة 4:55 صباحًا.

ينطلق قطار 3015 (قطار مكيف روسي): من القاهرة الساعة 4:50 صباحًا، يصل بنها الساعة 5:33 صباحًا.

ينطلق قطار 593 (قطار محسن): من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا، يصل بنها الساعة 5:49 صباحًا.

ينطلق قطار 941 (قطار مختلط روسي): من القاهرة الساعة 5:15 صباحًا، يصل بنها الساعة 6:10 صباحًا.

ينطلق قطار 939-940 (قطار مكيف روسي): من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا، يصل بنها الساعة 6:22 صباحًا.

ينطلق قطار 903 (قطار مكيف): من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا، يصل بنها الساعة 6:44 صباحًا.

ينطلق قطار 945 (قطار مكيف روسي): من القاهرة الساعة 6:10 صباحًا، يصل بنها الساعة 6:53 صباحًا.

ينطلق قطار 7 (قطار روسي): من القاهرة الساعة 6:20 صباحًا، يصل بنها الساعة 7:20 صباحًا.

ينطلق قطار 1205-1206 (قطار روسي): من القاهرة الساعة 6:45 صباحًا، يصل بنها الساعة 7:32 صباحًا.

ينطلق قطار 1131 (قطار مكيف روسي): من القاهرة الساعة 7:00 صباحًا، يصل بنها الساعة 7:38 صباحًا.

ينطلق قطار 965 (قطار روسي): من القاهرة الساعة 7:15 صباحًا، يصل بنها الساعة 7:55 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات القاهرة بنها والعكس

سعر تذكرة قطار روسي من بنها إلى القاهرة: 15 جنيه.

سعر تذكرة قطار محسن من بنها إلى القاهرة: 10 جنيه.

سعر تذكرة قطار مكيف روسي من بنها إلى القاهرة: 20 جنيه.

سعر تذكرة قطار مختلط روسي من بنها إلى القاهرة: يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه.

سعر تذكرة قطار مختلط من بنها إلى القاهرة: يتراوح بين 10 إلى 40 جنيه.

سعر تذكرة قطار مكيف من بنها إلى القاهرة: يتراوح بين 35 إلى 40 جنيه.

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