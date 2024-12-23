مواعيد القطارات اليوم الاثنين 23-12-2024 من القاهرة للمحافظات.. من قبلي لـ بحري

مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، عن جدول مواعيد تشغيل القطارات المكيفة والقطارات الروسية وقطارات تالجو الإسبانية بالإضافة إلى قطارات النوم، على خط القاهرة إلى جميع المحافظات.

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى السطور التالية مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات على خط القاهرة مطروح والعكس

ينطلق قطار مرسى مطروح - القاهرة (ثالثة مكيفة رقم 943/942) يوميًا الساعة 10:00 مساءً، ليصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا.

ينطلق قطار القاهرة - مرسى مطروح (ثالثة مكيفة رقم 1933/1934) يوميًا الساعة 11:15 مساءً، ليصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا.

ينطلق قطار القاهرة - مرسى مطروح (ثالثة مكيفة رقم 939/940) يوميًا الساعة 5:50 صباحًا، ليصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.

ينطلق قطار مرسى مطروح - القاهرة (ثالثة مكيفة رقم 1935/1936) يوميًا الساعة 03:10 مساءً، ليصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

ينطلق قطار النوم القاهرة - مرسى مطروح (رقم 773/772) أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 10:05 مساءً، ليصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

ينطلق قطار النوم مرسى مطروح - القاهرة (رقم 775/774) أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 10:30 مساءً، ليصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ينطلق قطار مكيف إسباني القاهرة - مرسى مطروح (رقم 773/772) أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 10:05 مساءً، ليصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

ينطلق قطار مكيف إسباني مرسى مطروح - القاهرة (رقم 775/774) أيام الاثنين والأربعاء والجمعة الساعة 10:30 مساءً، ليصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ينطلق قطار تحيا مصر القاهرة - مرسى مطروح (رقم 1205) الساعة 6:45 صباحًا، ليستكمل رحلته إلى مرسى مطروح وفق الجدول المدرج.

القطارات اليوم

مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة

ينطلق قطار 902 مكيف من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار 906 مكيف من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق قطار 900 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا.

ينطلق قطار 912 مكيف من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار 914 مكيف من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 916 مكيف من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 922 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا.



ينطلق قطار 928 مكيف من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار 1130 ثالثة مكيفة من الإسكندرية الساعة 7:30 مساءً.

ينطلق قطار 568 سياحي من الإسكندرية الساعة 6:10 مساءً.

ينطلق قطار 118 تهوية من الإسكندرية الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار 32 تهوية من الإسكندرية الساعة 6:10 مساءً.

ينطلق قطار 930 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

ينطلق قطار 18 روسي من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا.

ينطلق قطار 28 روسي من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

ينطلق قطار 119 تهوية من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار 7 تهوية من القاهرة الساعة 6:20 صباحًا.

ينطلق قطار 1205 تحيا مصر من القاهرة الساعة 6:45 صباحًا.

ينطلق قطار 1131 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق قطار 2025 تالجو من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا.

ينطلق قطار 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق قطار 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار 1211 تحيا مصر من القاهرة الساعة 10:10 صباحًا.

ينطلق قطار 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 917 مكيف من القاهرة الساعة 3:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق قطار 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:10 عصرًا.

ينطلق قطار 21 تهوية من القاهرة الساعة 3:25 عصرًا.

ينطلق قطار 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار 925 مكيف من القاهرة الساعة 6:15 مساءً.

ينطلق قطار 923 مكيف من القاهرة الساعة 4:00 عصرًا.

ينطلق قطار 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار 31 مكيف من القاهرة الساعة 8:30 مساءً.

ينطلق قطار 1203 تهوية من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق قطار 2023 تالجو من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 23 تهوية من القاهرة الساعة 4:00 عصرًا.

ينطلق قطار 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات الصعيد من القاهرة

القاهرة - أسيوط

قطار 978 تهوية: يغادر الساعة 6:30 صباحًا، ويصل الساعة 12:50 ظهرًا.

قطار 980 VIP: يغادر الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الساعة 1:25 ظهرًا.

قطار 1006 تهوية: يغادر الساعة 6:00 صباحًا، ويصل الساعة 11:50 ظهرًا.

قطار 988 تهوية: يغادر الساعة 7:10 مساءً، ويصل الساعة 12:15 صباحًا.

قطار 1004 مكيف: يغادر الساعة 9:30 مساءً، ويصل الساعة 2:50 صباحًا.

القاهرة - سوهاج

قطار 982 VIP: يغادر الساعة 12:00 ظهرًا، ويصل الساعة 7:15 مساءً.

قطار 988 مكيف روسي: يغادر الساعة 7:10 مساءً، ويصل الساعة 1:40 صباحًا.

قطار 1012 مكيف: يغادر الساعة 8:30 مساءً، ويصل الساعة 4:20 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

القاهرة - الأقصر

قطار 980 VIP: يغادر الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الساعة 6:55 مساءً.

قطار 996 مكيف: يغادر الساعة 10:00 مساءً، ويصل الساعة 8:15 صباحًا.

القاهرة - قنا

قطار 980 VIP: يغادر الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الساعة 5:40 مساءً.

قطار 1012 مكيف: يغادر الساعة 8:20 مساءً، ويصل الساعة 6:50 صباحًا.

القاهرة - أسوان

قطار 980 VIP: يغادر الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الساعة 10:25 مساءً.

قطار 2010 VIP: يغادر الساعة 10:00 صباحًا، ويصل الساعة 10:55 مساءً.

قطار 1012 مكيف روسي: يغادر الساعة 8:20 مساءً، ويصل الساعة 11:15 صباحًا.

قطار 1016 مكيف: يغادر الساعة 10:00 مساءً، والوصول حسب التوقيت المعلن.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر القطارات للمقاعد الكاملة

الدرجة الأولى الإسباني: 285 جنيهًا.

الدرجة الثانية الإسباني: 200 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة: 170 جنيهًا.

الدرجة الثالثة بتهوية: 70 جنيهًا.

قطارات تحيا مصر: 50 جنيهًا.

أسعار تذاكر الأطفال

الدرجة الأولى الإسباني: 210 جنيهات.

الدرجة الثانية الإسباني: 170 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة: 135 جنيهًا.

الدرجة الثالثة بتهوية: 35 جنيهًا.

قطارات تحيا مصر: 25 جنيهًا.

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