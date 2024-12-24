وداعًا للطوابير.. 5 حلول حديثة لحجز ودفع تذاكر القطارات

في إطار جهودها لتيسير السفر على المواطنين وتقليل الازدحام أمام شبابيك التذاكر، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن توفير عدة وسائل حديثة ومتنوعة للحصول على تذاكر القطارات، تشمل الحجز الإلكتروني والدفع المرن، ما يعزز راحة الركاب ويواكب التطور التكنولوجي، وسيتناولها الموجز في هذا التقرير.

خيارات حجز التذاكر

لضمان وصول الركاب إلى تذاكرهم بسهولة، وفرت هيئة السكك الحديدية خيارات متنوعة للحجز يستعرضها الموجز على النحو التالي..

الشبابيك التقليدية: المنتشرة في جميع محطات هيئة السكك الحديدية.

مكاتب المدينة: التي تعمل خارج المحطات لتقديم الخدمة للركاب في أماكن متعددة.

الموقع الإلكتروني: يمكن للركاب حجز التذاكر عبر موقع هيئة السكك الحديدية الرسمي بسهولة وسرعة.

تطبيق الهاتف المحمول: تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح على متاجر التطبيقات (Play Store وApp Store) لتوفير تجربة حجز فورية من الهاتف المحمول.

طرق دفع مرنة تناسب الجميع

تسعى هيئة السكك الحديدية لتلبية احتياجات الركاب المختلفة من خلال توفير عدة طرق لدفع قيمة التذاكر:

الدفع النقدي: في جميع شبابيك ومكاتب الحجز المنتشرة بالمحطات.

الدفع الإلكتروني: باستخدام بطاقات الدفع مثل (Visa & Master) عبر شبابيك الهيئة.

الدفع عبر الإنترنت: من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

الدفع عبر وكلاء البيع: يمكن للركاب الدفع نقديًا أو إلكترونيًا للتجار المعتمدين من قبل الهيئة.

تذاكر القطارات

تحسين الخدمة وتعزيز الراحة

تؤكد هيئة السكك الحديدية أن هذه المبادرات تهدف إلى تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر وتوفير خيارات أكثر راحة وسهولة للركاب، خاصة مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتيسير عملية الحجز والدفع، بما يواكب تطلعات الركاب ويعزز من تجربة السفر بالقطارات.

حملة "سلامتك تهمنا" لتغيير السلوكيات السلبية

في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت وزارة النقل حملة موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، حيث تهدف الحملة إلى توعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرافق هيئة السكك الحديدية، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الأرواح وحماية الملكية العامة للدولة.

دعوة للمشاركة في التوعية المجتمعية

ناشدت الوزارة جميع المواطنين بالمساهمة في نشر التوعية بأهمية الالتزام بإرشادات العبور الصحيحة، وتأتي هذه الجهود لتعزيز ثقافة الأمان وتقليل الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بتعليمات السلامة عند استخدام المزلقانات.

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