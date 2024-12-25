مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات .. مع اقتراب نهاية الأسبوع يتزايد اهتمام المواطنين بمواعيد القطارات اليوم وتنقلاتهم بين الوجهين البحري والقبلي.

حيث يحرص الكثيرون على التخطيط المسبق لرحلاتهم سواء للعمل أو الزيارات العائلية، خاصةً مع الإقبال الكبير على السفر بين المدن الرئيسية مثل الإسكندرية وأسوان. وتأتي خدمات القطارات المكيفة والروسي لتلبية احتياجات الركاب، مع تقديم جداول محدثة تضمن توفير الراحة والدقة في المواعيد، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات خط القاهرة - منوف - طنطا - كفر الزيات

ينطلق قطار رقم 535 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 05:00 صباحًا ويصل منوف الساعة 06:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 537 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 06:20 صباحًا ويصل منوف الساعة 07:32 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 539 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 07:20 صباحًا ويصل منوف الساعة 09:39 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 543 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 09:10 صباحًا ويصل منوف الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 549 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 01:20 مساءً ويصل منوف الساعة 03:27 مساءً.

ينطلق قطار رقم 121 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 02:25 مساءً ويصل منوف الساعة 04:23 مساءً.



ينطلق قطار رقم 551 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 02:55 مساءً ويصل منوف الساعة 05:07 مساءً.

ينطلق قطار رقم 553 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 04:10 مساءً ويصل منوف الساعة 06:12 مساءً.

ينطلق قطار رقم 555 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 05:05 مساءً ويصل منوف الساعة 07:14 مساءً.

ينطلق قطار رقم 557 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 06:40 مساءً ويصل منوف الساعة 09:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 123 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 08:00 مساءً ويصل منوف الساعة 09:37 مساءً.

ينطلق قطار رقم 561 ركاب محسن من القاهرة في الساعة 09:25 مساءً ويصل منوف الساعة 11:25 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات خط كفر الزيات - طنطا - منوف - القاهرة

ينطلق قطار رقم 530 ركاب محسن من منوف في الساعة 04:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:11 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 532 ركاب محسن من منوف في الساعة 05:21 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 07:11 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 534 ركاب محسن من طنطا في الساعة 05:54 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 538 ركاب محسن من كفر الزيات في الساعة 07:12 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:56 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 124 ركاب محسن من طنطا في الساعة 09:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 544 ركاب محسن من طنطا في الساعة 10:59 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 562 ركاب محسن من طنطا في الساعة 12:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 02:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 548 ركاب محسن من طنطا في الساعة 03:03 مساءً ويصل القاهرة الساعة 04:55 مساءً.

ينطلق قطار رقم 550 ركاب محسن من طنطا في الساعة 04:25 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 552 ركاب محسن من طنطا في الساعة 05:15 مساءً ويصل القاهرة الساعة 07:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 554 ركاب محسن من طنطا في الساعة 06:25 مساءً ويصل القاهرة الساعة 08:13 مساءً.

ينطلق قطار رقم 558 ركاب محسن من طنطا في الساعة 10:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:55 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة إلى بورسعيد

ينطلق قطار رقم 945 من القاهرة الساعة 6:10 صباحًا ويصل بورسعيد الساعة 10:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 من القاهرة الساعة 8:45 صباحًا ويصل بورسعيد الساعة 12:40 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 955 من القاهرة الساعة 11:30 صباحًا ويصل بورسعيد الساعة 3:45 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 951 من القاهرة الساعة 2:40 عصرًا ويصل بورسعيد الساعة 7:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 961 من القاهرة الساعة 7:50 مساءً ويصل بورسعيد الساعة 11:55 مساءً.

مواعيد قطارات بورسعيد إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 952 من بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 من بورسعيد الساعة 8:25 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 12:45 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 956 من بورسعيد الساعة 1:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 5:10 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 960 من بورسعيد الساعة 5:30 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 962 من بورسعيد الساعة 7:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:40 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسماعيلية

ينطلق قطار رقم 593 سرعة مكيف + مميز من محطة القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 8:00 صباحًا (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 945 سرعة مكيف + مميز من محطة القاهرة الساعة 6:10 صباحًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:03 صباحًا (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 185 سرعة مكيف + مميز من محطة القاهرة الساعة 8:40 صباحًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 11:25 صباحًا (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 955 سرعة مكيف + مميز من محطة القاهرة الساعة 2:40 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 5:39 مساءً (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 1971 اكسبريس مكيف إسباني من محطة القاهرة الساعة 4:25 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 7:00 مساءً (درجة أولى مكيفة 62.5 جنيه / درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 959 سرعة مكيف + مميز من محطة القاهرة الساعة 5:40 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 8:35 مساءً (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

مواعيد القطارات المتجهة من الإسماعيلية إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 946 سرعة مكيف + مميز من محطة الإسماعيلية الساعة 5:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحًا (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 1970 اكسبريس مكيف إسباني من محطة الإسماعيلية الساعة 6:20 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 8:55 صباحًا (درجة أولى مكيفة 62.5 جنيه / درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 952 سرعة مكيف + مميز من محطة الإسماعيلية الساعة 6:50 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 9:55 صباحًا (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 186 سرعة مكيف + مميز من محطة الإسماعيلية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:50 مساءً (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 956 سرعة مكيف + مميز من محطة الإسماعيلية الساعة 2:20 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 5:25 مساءً (درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

ينطلق قطار رقم 594 سرعة مكيف + مميز من محطة الإسماعيلية الساعة 4:45 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً (درجة أولى مكيفة 62.5 جنيه / درجة ثانية مكيفة 52 جنيه).

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر القطارات من بورسعيد إلى القاهرة والعكس

سعر تذكرة القطار من بورسعيد إلى القاهرة للدرجة الأولى حوالي 57.20 جنيه.

سعر تذكرة القطار من بورسعيد إلى القاهرة للدرجة الثانية حوالي 33 جنيه.

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بورسعيد للدرجة الأولى حوالي 57.20 جنيه.

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بورسعيد للدرجة الثانية حوالي 33 جنيه.

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